Studentska lista najavila tribinu u Banjaluci: Skup u nedjelju u Parku "Petar Kočić"

Predstavnici Studentske liste koja učestvuje na izborima u Srbiji najavili su održavanje tribine u Banjaluci, koja će biti održana u nedjelju, u Parku "Petar Kočić", sa početkom u 18 časova.
Podsjećamo, prethodno najavljeno druženje sa Banjalučanima otkazano je nakon incidenata u Višegradu i verbalnih napada.
Novi termin okupljanja najavljen je za nedjelju, kada bi predstavnici Studentske liste trebali da se obrate građanima u centru Banjaluke.Izvor: Studenti u blokadi/Facebook
Podsjećamo, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji održavaju se 25. oktobra.
(Mondo)