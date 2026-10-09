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Studentska lista najavila tribinu u Banjaluci: Skup u nedjelju u Parku "Petar Kočić"

Studentska lista najavila tribinu u Banjaluci: Skup u nedjelju u Parku "Petar Kočić"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Predstavnici Studentske liste koja učestvuje na izborima u Srbiji najavili su održavanje tribine u Banjaluci, koja će biti održana u nedjelju, u Parku "Petar Kočić", sa početkom u 18 časova.

Studenti iz Srbije tribina u Banjaluci Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Podsjećamo, prethodno najavljeno druženje sa Banjalučanima otkazano je nakon incidenata u Višegradu i verbalnih napada.

Novi termin okupljanja najavljen je za nedjelju, kada bi predstavnici Studentske liste trebali da se obrate građanima u centru Banjaluke.

Izvor: Studenti u blokadi/Facebook

Podsjećamo, vanredni parlamentarni izbori u Srbiji održavaju se 25. oktobra.

(Mondo)

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Srbija studenti Banjaluka

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