Stefan Gavrić iz SDS-a kritikovao je nacrt budžeta Doboja za 2027. godinu, koji je za skoro 45 miliona KM manji od ovogodišnjeg rebalansiranog budžeta.

Izvor: SDS

Nacrt budžeta Grada Doboja za 2027. godinu iznosi 90,39 miliona KM, što je gotovo 45 miliona manje u odnosu na ovogodišnji rebalansirani budžet. Odbornik SDS-a Stefan Gavrić tvrdi da su najveća smanjenja planirana na stavkama važnim za svakodnevni život građana, dok se istovremeno povećavaju naknade članovima gradskog Odbora za žalbe.

Gavrić je nakon 17. redovne sjednice Skupštine grada Doboja, na kojoj je usvojen Nacrt budžeta za narednu godinu, optužio vladajući SNSD da je ovogodišnji budžet koristio u predizborne svrhe.

„Ove godine smo imali predizborni, a sljedeće godine ćemo u Doboju imati osiromašeni postizborni budžet. Dok se štedi na svemu što je građanima potrebno, povećavaju se naknade stranačkim vojnicima“, izjavio je Gavrić.



Prema podacima koje je iznio, ovogodišnji budžet Doboja sa rebalansom iznosi 135,1 milion KM, dok je za 2027. planirano 90,39 miliona KM.

Gavrić smatra da je smanjenje od približno 45 miliona KM pokazatelj načina na koji je gradska vlast planirala i trošila novac tokom izborne godine.

Kao jedan od primjera naveo je sredstva za održavanje i zaštitu lokalnih puteva, koja su sa ovogodišnjih 1.650.000 KM smanjena na planiranih 300.000 KM.

Za rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnih puteva predviđeno je 150.000 KM, odnosno upola manje od ovogodišnjih 300.000 KM.

Značajno smanjenje, prema njegovim riječima, odnosi se i na uređenje vodotokova.

„Sredstva za izgradnju i održavanje vodotokova u ovoj, izbornoj, godini iznosila su tri miliona maraka, a u sljedećoj, neizbornoj, planirano je samo pola miliona, odnosno dva i po miliona maraka manje“, naveo je Gavrić.

Dodao je da su sredstva za spoljnu rasvjetu, trotoare i ograde smanjena sa 760.000 na 100.000 KM.

Odbornik SDS-a posebno je kritikovao odluku o povećanju mjesečnih naknada članovima Odbora za žalbe Grada Doboja za po 200 KM.

Prema njegovim riječima, takva odluka donesena je na istoj sjednici na kojoj je razmatran budžet sa znatno manjim izdvajanjima za pojedine komunalne potrebe.

„Nevjerovatno je da su u trenutku kad nema para ni za šta, u SNSD-u odlučili da stranačkim uhljebima u Odboru za žalbe povećaju mjesečne naknade za po 200 maraka“, izjavio je Gavrić.

On je ustvrdio i da odbornici nemaju dovoljno informacija o sastavu i radu tog odbora.

„Niko ne zna ni ko je u tom odboru ni šta i kako radi, niti su nam ikad podnijeli neki izvještaj o svom radu“, rekao je Gavrić.

Gavrić je ukazao i na veliku razliku u planiranim izdvajanjima za izgradnju i pribavljanje zgrada i drugih objekata.

Prema njegovim navodima, za ovu namjenu u budžetu za 2026. godinu bilo je predviđeno 21,9 miliona KM, dok je u nacrtu za narednu godinu planirano dva miliona KM. Riječ je o smanjenju od 19,9 miliona KM.

Odbornik SDS-a tvrdi da je ranije upozoravao na mogućnost zloupotrebe ove budžetske stavke kroz kupovinu poslovnih prostora za koje smatra da nisu potrebni gradu.

„Odmah smo upozoravali da je to recept za izvlačenje para za izbore kroz kupovinu poslovnih prostora koji gradu nisu potrebni. To kriju kao zmija noge i mi ni danas ne znamo gdje su i kako ta sredstva potrošena“, rekao je Gavrić.

On smatra da razlika između ovogodišnjeg i narednog budžeta potvrđuje njegove ranije tvrdnje o predizbornom karakteru potrošnje.

„To samo potvrđuje da smo u 2026. imali SNSD-ov predizborni budžet u kojem je najmanje novca bilo namijenjeno građanima, a u sljedećoj za građane nema ni to malo“, poručio je Gavrić.

Na kraju obraćanja, kroz karikature je prikazao svoje viđenje razlika između gradskog budžeta u izbornoj i neizbornoj godini.

Navodi o zloupotrebi budžetskih sredstava i političkim motivima njihove raspodjele predstavljaju tvrdnje odbornika SDS-a. U dostavljenom saopštenju nije naveden odgovor gradske uprave Doboja niti SNSD-a na ove optužbe.