Nepoznati počinilac provalio je u Crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Modrom Polju na području federalne opštine Foča i ukrao bogoslužne predmete, potvrđeno je u policiji.

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Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dežurnoj službi Policijske stanice Ustikolina obratio se sveštenik Ustikolinske parohije i prijavio da ima saznanja kako su vrata crkve nasilno otvorena.

Policija je izašla na mjesto događaja i potvrdila da su vrata hrama provaljena upotrebom podesnog predmeta.

Nakon pregleda unutrašnjosti crkve, sveštenik je utvrdio da nedostaju određeni bogoslužni predmeti.

O slučaju su obaviješteni Sektor kriminalističke policije i dežurni kantonalni tužilac.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog događaja, utvrđivanju njegove pravne kvalifikacije i pronalasku počinioca.

(Srna)