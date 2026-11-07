Ukrala 1,25 miliona evra, odležala kaznu, pa šokirala: Fatalna Miki ponovo u centru pažnje, ne zna se gdje je novac

Poslije izlaska iz zatvora, žena koja je izvela jednu od najpoznatijih pljački u Njemačkoj ponovo je aktivna na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/mirnesa_ssssssss/sermedmaktouf

Mirnesa S., poznatija pod nadimkom Miki, koja je prije četiri godine iz kompanije za transport novca u njemačkom Štutgartu ukrala čak 1,25 miliona evra, ponovo je privukla pažnju javnosti.

Nakon što je odslužila zatvorsku kaznu, vratila se životu na slobodi, a u posljednje vrijeme sve je prisutnija i na društvenim mrežama, gdje njene objave izazivaju brojne reakcije, prenosi Srpskainfo.

Krađa koja je svojevremeno odjeknula širom Njemačke, ali i Bosne i Hercegovine, dogodila se 14. oktobra 2022. godine. Mirnesa, porijeklom iz Busovače, tada je iz firme u kojoj je bila zaposlena iznijela 1,25 miliona evra. Ukradeni novac stavila je u sportsku torbu, prekrila peškirima, a potom napustila radno mjesto.

Nakon toga pobjegla je iz Njemačke, zbog čega je pokrenuta međunarodna potraga za njom. Njemačka policija čak je ponudila nagradu od 37.500 evra za informacije koje bi pomogle u njenom pronalasku.

Početkom 2023. godine Mirnesa se dobrovoljno predala njemačkim vlastima, a već u julu iste godine osuđena je na tri godine zatvora. Na slobodu je izašla početkom 2025. godine, nakon što je odslužila dio kazne.

Tokom sudskog procesa tvrdila je da je plan krađe osmislio njen tadašnji partner Robert S., koji ju je nagovorio da učestvuje u ovom krivičnom delu.

Prema njenim riječima, od ukupno ukradenih 1,25 miliona evra njoj je pripalo svega 20.000. Robert je, međutim, odbacivao njene optužbe, tvrdeći da je njegova uloga bila isključivo da bude vozač. Sudski postupak protiv bivšeg partnera okončan je 9. februara 2026. godine.

Zemaljski sud u Štutgartu osudio je Roberta na tri godine i devet mjeseci zatvora zbog učešća u krađi. Osim toga, naređeno je oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 1,25 miliona evra. Ipak, ni tokom suđenja nije otkriveno gdje se nalazi ukradeni novac.

U trenutku objavljivanja, presuda još nije bila pravosnažna. U januaru 2026. godine Mirnesa se pojavila i kao svjedok na suđenju bivšem partneru.

Tada je za njemački SVR izjavila da mora da krene ispočetka, da ima zdravstvenih problema i da trenutno živi od naknade za bolovanje.

Međutim, posljednjih mjeseci ponovo se našla u centru pažnje, ali ovog puta zbog sasvim drugačijih stvari. Na društvenim mrežama objavljuje humoristične snimke sa influenserom Sermedom Maktoufom, što je izazvalo nove reakcije javnosti.

Iako su i Mirnesa i njen bivši partner osuđeni, najveća misterija ovog slučaja i dalje nije razriješena. Više od milion evra nikada nije pronađeno, a njemačko pravosuđe nije uspjelo da utvrdi ko danas raspolaže ukradenim novcem, prenosi Crna Hronika.

(Mondo)