Oglasili se iz UKC-a o napadnutom učeniku medrese: Konstatovane mu lakše povrede, bez fraktura

Učenik medrese u Banjaluci otpušten je iz UKC-a sa lakšim povredama bez fraktura. O svemu su obaviješteni MUP RS i Centar za socijalni rad.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Učeniku medrese u Banjaluci konstatovane su lakše tjelesne povrede, te je nakon pružene odgovarajuće terapije otpušten sa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS).

Iz UKC-a RS navode da je maloljetni pacijent primljen u Urgentni centar 2. novembra u večernjim časovima. Nakon prijema detaljno je dijagnostički i terapijski obrađen, pri čemu nije utvrđeno prisustvo fraktura, a iz ove zdravstvene ustanove otpušten je dan kasnije.

Zdravstvena ustanova je, u skladu sa važećim protokolima i propisanim procedurama, o prijemu i stanju pacijenta obavijestila Centar za socijalni rad i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz Policijske uprave Banja Luka ranije je saopšteno da policijski službenici preduzimaju zakonom propisane mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa prijavom nestanka i pronalaska maloljetnog lica 2. novembra u Banjaluci.