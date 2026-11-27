Grad Banjaluka odobrio je još gotovo 83.000 KM za nepredviđene radove na Kući „Predah“, čime su dodatni troškovi premašili 400.000 KM.

Izvor: Grad Banjaluka

Grad Banjaluka odobrio je još 82.753,98 KM za dodatne i nepredviđene radove na Kući „Predah“, svega osam dana nakon što je za istu namjenu na ovom objektu izdvojeno više od 317.000 KM. Ukupna vrijednost investicije sada se približila iznosu od tri miliona maraka.

Prema odluci gradonačelnika Draška Stanivukovića od 20. novembra novi posao dodijeljen je preduzeću „Gradip“ iz Prnjavora, sa kojim je Grad u septembru prošle godine potpisao osnovni ugovor o izgradnji objekta.

Izvođač je izabran putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci.

„U toku realizacije posla javila se potreba za izvođenjem dodatnih i nepredviđenih radova koji su detaljno opisani u izvještaju nadzornog organa“, navedeno je u odluci.

U dokumentu, međutim, nije precizirano koji će konkretno radovi biti izvedeni za gotovo 83.000 KM.

Izvor: Screenshot

Ovo je druga odluka o dodatnim radovima na Kući „Predah“ donesena u razmaku od svega osam dana.

Prethodno je posao vrijedan više od 317.000 KM, koji se odnosi na dodatne radove u drugoj fazi izgradnje objekta, dodijeljen preduzeću „Gradip“ i firmi „New Sanatron“ iz Novog Grada.

Izvor: Screenshot

Oba postupka javnih nabavki pokrenuta su 21. oktobra, dok su odluke o izboru izvođača donesene 12. i 20. novembra.

Prvobitno ugovorena vrijednost dvije faze izgradnje Kuće „Predah“ iznosila je oko 2,6 miliona KM. Nakon odobravanja dodatnih radova, čija je vrijednost premašila 400.000 KM, ukupni troškovi približili su se iznosu od tri miliona maraka.

Za dodatne radove na šest gradskih projekata više od 2,3 miliona KM

Kuća „Predah“ nije jedini infrastrukturni projekat u Banjaluci čija je cijena povećana zbog naknadno ugovorenih radova.

Prema dokumentaciji Gradske uprave za dodatne radove na gradskim projektima odobreni su sljedeći iznosi:

Uređenje obale Vrbasa – 701.341 KM;

Kružni tok kod „Audi servisa“ – 443.758 KM;

Rekonstrukcija ulice u Česmi – gotovo 297.000 KM;

Amfiteatar kod Pravnog fakulteta – oko 292.000 KM;

Kružni tok kod Kampusa – oko 175.000 KM.

Kada se ovim iznosima pridodaju dodatni troškovi izgradnje Kuće „Predah“, vrijednost naknadno ugovorenih radova na samo šest gradskih projekata premašuje 2,3 miliona KM, piše BL Portal.

Zakon o javnim nabavkama BiH dozvoljava ugovaranje dodatnih radova sa postojećim izvođačima pod određenim uslovima. Ipak, učestala potreba za takvim radovima otvara pitanje kvaliteta projektne dokumentacije, kao i odgovornosti za eventualne propuste koji dovode do povećanja troškova gradskih investicija.

Rok za otvaranje Kuće „Predah“

Iz Gradske uprave Banjaluka u junu ove godine najavili su da će Kuća „Predah“ prve korisnike primiti do kraja 2026. godine.

Do isteka najavljenog roka ostalo je nešto više od mjesec dana. Dok su izvođači dodatnih radova izabrani, a novi troškovi poznati, porodice kojima je ova ustanova neophodna i dalje čekaju njeno otvaranje.