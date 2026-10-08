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Nepoznata osoba srušila kontejnere bagerom u Banjaluci: Grad najavio prijavu MUP-u

Nepoznata osoba srušila kontejnere bagerom u Banjaluci: Grad najavio prijavu MUP-u

Autor Haris Krhalić
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Bagerom je namjerno oboren kontejner u Ulici Ranka Šipke u Banjaluci.

bager rušenje Izvor: Screenshot

Kontejner za odlaganje otpada namjerno je oboren bagerom u Ulici Ranka Šipke u banjalučkom naselju Paprikovac, saopšteno je iz Grada Banjaluka.

Kako navode iz Gradske uprave, incident su zabilježile nadzorne kamere, a Grad će, u skladu sa svojim nadležnostima, obavijestiti nadležne organe kako bi bile utvrđene sve okolnosti događaja.

Iz Grada ističu da ulažu napore kako bi stepen čistoće na području Banjaluke bio na što višem nivou, ali da im problem predstavljaju nesavjesni pojedinci.

"Grad Banjaluka ulaže velike napore i nastoji da stepen čistoće na području grada bude na što višem nivou, ali, nažalost, nesavjesni pojedinci u značajnoj mjeri to otežavaju, te kroz nesavjesno odlaganje otpada i svakodnevno uništavanje javne imovine prouzrokuju dodatne troškove, koji bi mogli biti iskorišteni za nove sadržaje i projekte", naveli su iz Grada.

Dodali su da je očuvanje javne imovine i komunalnog reda zajednička odgovornost svih.

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