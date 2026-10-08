Međunarodni festival glumca "Zaplet 18 – Riviera Obilićevo" od 20. do 28. oktobra u Banjaluci

Međunarodni festival glumca "Zaplet 18 – Riviera Obilićevo" biće održan od 20. do 28. oktobra u Banjaluci. Pogledajte kompletan program.

Izvor: Zaplet

Banjaluka će od 20. do 28. oktobra biti domaćin 18. izdanja Međunarodnog festivala glumca "Zaplet 18 – Riviera Obilićevo", koji i ove godine donosi izbor predstava iz Banjaluke, Beograda, Zagreba, Sombora i Sarajeva, uz bogat prateći program.

Festival će biti otvoren u utorak, 20. oktobra, premijerom predstave "I živjele su srećno…?" Gradskog pozorišta Jazavac, a tokom devet festivalskih dana publika će moći da pogleda predstave različitih pozorišnih kuća i autora.

U okviru festivala biće organizovani i razgovori sa glumcima, okrugli stolovi nakon predstava, izložba posvećena 20 godina Gradskog pozorišta Jazavac, kao i program "Zaplet 100'S".

Program festivala "Zaplet 18"

Festival počinje u utorak, 20. oktobra u 19 časova, kada će Gradsko pozorište Jazavac izvesti premijeru predstave "I živjele su srećno…?".

U srijedu, 21. oktobra, na programu je predstava "Moje pozorište" u produkciji Ateljea 212 iz Beograda.

Dan kasnije, u četvrtak, 22. oktobra, publika će moći da pogleda predstavu "Matija", koju donosi zagrebački Arterarij.

U petak, 23. oktobra, na programu je predstava "Zašto se smeje?" Narodnog pozorišta Sombor, dok će u subotu, 24. oktobra, biti izvedena predstava "Smrtni ishod atletskih povreda" sarajevskog Mojeg pozorišta.

Nedjelja, 25. oktobar, rezervisana je za koncert grupe Letu Štuke, nakon kojeg će biti upriličena i dodjela festivalskih nagrada.

Program se nastavlja u ponedjeljak, 26. oktobra, predstavom "Eksperiment: Civilizacija" u izvođenju Nevid teatra.

U utorak, 27. oktobra, slijedi predstava "Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo ćute", nastala u produkciji Akademije umjetnosti Banjaluka i Studentskog kulturnog centra.

Festival će biti zatvoren u srijedu, 28. oktobra, premijerom predstave "Šta će nići kad posadiš srce" Gradskog pozorišta Jazavac.

Razgovori sa glumcima i izložba

Prateći program festivala donosi okrugle stolove nakon svake predstave, a razgovore će moderirati Aleksandar Vasiljević.

Biće postavljena i izložba "20 godina Jazavca", kojom će biti obilježene dvije decenije rada Gradskog pozorišta Jazavac.

Poseban program "Razgovor sa glumcima i o glumcima" donosi susrete sa poznatim glumcima.

Prvi je na programu u srijedu, 21. oktobra, u 22 časa, kada će gost biti Vojin Ćetković. Dan kasnije, u istom terminu, publici će se predstaviti Vesna Trivalić, dok je za petak, 23. oktobar, najavljen razgovor sa Olgom Odanović.

U ponedjeljak, 26. oktobra, gost programa biće Nataša Ivaničević.

Ulaz na sve prateće programe je slobodan.

Kako do ulaznica?

Ulaznice za festivalske predstave mogu se kupiti isključivo direktno, bez mogućnosti rezervacije, na biletarnici Gradskog pozorišta Jazavac.

Biletarnica radi svakog radnog dana od 10 do 14 časova i od 16 do 20 časova, kao i subotom od 16 do 20 časova.

"Zaplet 18 – Riviera Obilićevo" tako će tokom devet dana okupiti pozorišne umjetnike iz više gradova regiona i ponuditi publici predstave, razgovore, izložbu i druge programe posvećene glumi i pozorištu.