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BLEMC 2026: Dan posvećen elektronskoj muzici, produkciji i sceni, a noć za ples

BLEMC 2026: Dan posvećen elektronskoj muzici, produkciji i sceni, a noć za ples

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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BLEMC 2026 biće održan 10. oktobra u Banjaluci. Donosi panel, radionicu produkcije, izložbu fotografija i večernji program u KSET-u.

BLEMC 2026 Banjaluka: Program konferencije elektronske muzike u Banjaluci Izvor: BLEMC/Mondo.ba

Banjaluka će u subotu, 10. oktobra, biti mjesto susreta ljubitelja elektronske muzike, producenata, DJ-eva, fotografa i drugih aktera scene, u okviru konferencije elektronske muzike BLEMC 2026.

Program je podijeljen na dnevni i noćni dio, pa će BLEMC BY DAY u Domu omladine ponuditi razgovore, radionicu i izložbu fotografija, dok će se program u večernjim satima preseliti u KSET, gdje je planiran BLEMC BY NIGHT.

Dnevni program počinje u 11.30 časova, a ulaz je besplatan.

Panel o budućnosti elektronske scene

Centralni dio dnevnog programa je panel "The Future of the Scene", koji će otvoriti pitanja o tome šta danas znači biti dio elektronske muzičke scene, kako se mijenja odnos između talenta i popularnosti i na koji način tehnologija mijenja muziku i muzičku industriju.

O budućnosti scene razgovaraće Siniša Tamamović iz Night Light Records i CTRL Promo, Tom Pasanec, poznat kao PEZNT, iz Mixmag Adria i Blacksoul Music, te Aleksa Mijatović iz Zero Five One i Centrifuga. Moderator panela biće Danijel Dakić.

Od prve ideje do gotove trake

Ljubitelji produkcije moći će da zavire u proces nastanka elektronske muzike kroz radionicu "From Zero to Track", koju vodi producent Mladen Tomić iz Night Light Records.

Radionica će biti posvećena procesu nastanka trake u programu Ableton, od prve ideje do završene produkcije, uz praktičan pogled na ono što se dešava iza same muzike.

Izložba fotografija "Totalka"

Dnevni program donosi i izložbu fotografija "Totalka" autora Marka Edgea, koji godinama prati elektronsku scenu.

Kroz fotografije će biti predstavljeni trenuci i atmosfera elektronske muzike iz perspektive autora koji je scenu posmatrao izbliza.

BLEMC BY NIGHT u KSET-u

Nakon dnevnog programa, BLEMC se seli u KSET, gdje od 22 časa počinje večernji program.

Publiku očekuju nastupi Siniše Tamamovića, Dual Drivea, kao i domaća podrška koju čine Alexander G i Maja.

Ulaznice za BLEMC BY NIGHT koštaju 15 KM, dok je cijena u pretprodaji 12 KM.

Konferencija BLEMC 2026 tako će u jednom danu spojiti razgovore o budućnosti scene, edukaciju, produkciju i fotografiju, a zatim program završiti večeri posvećenoj elektronskoj muzici i plesu.

BLEMC BY DAY: subota, 10. oktobar, Dom omladine, od 11.30 časova – ulaz besplatan.

BLEMC BY NIGHT: subota, 10. oktobar, KSET, od 22 časa – ulaznice 15 KM, pretprodaja 12 KM.

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Tagovi

BLEMC Banjaluka elektronska muzika konferencija

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