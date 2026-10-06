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Kluboslavija stiže u Banjaluku: Jugoslovenski šlageri, folk, pop i rock u novom ruhu

Kluboslavija stiže u Banjaluku: Jugoslovenski šlageri, folk, pop i rock u novom ruhu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Petak, 9. oktobar, je rezervisan za Kluboslaviju by MKDSL, projekat koji poznate zvuke sa prostora bivše Jugoslavije pretvara u savremeni materijal za plesni podijum.

Kluboslavija MKDSL žurka u KSET-u Banjaluka Izvor: Fresh Wave / Promo

Kluboslavija ne počiva na klasičnom konceptu nostalgične večeri, već na ideji da muzika iz različitih perioda i žanrova dobije novo mjesto na plesnom podijumu. U setovima se susreću šlager, funk, disco, pop, rock, new wave, etno, folk i elektronika, povezani savremenim ritmom i klupskom energijom.

Autor projekta je Marko Milošević, poznat pod umjetničkim imenom MKDSL, producent, multiinstrumentalista i izvođač koji više od dvije decenije djeluje na regionalnoj elektronskoj sceni. Njegov pristup muzici zasniva se na spajanju naizgled različitih muzičkih uticaja, pri čemu poznate melodije i pjesme dobijaju drugačiji kontekst i novu funkciju na plesnom podijumu.

Kluboslavija je iz takvog koncepta prerasla u prepoznatljiv regionalni muzički događaj, a njen osnovni princip može se sažeti u MKDSL-ovom opisu – “tehno za pjevanje”. Ideja nije samo vratiti poznate pjesme u opticaj, već ih kroz produkciju i novi aranžmanski pristup predstaviti publici na način koji povezuje generacije i različite muzičke ukuse.

Događaj će se održati u K.S.E.T.-u u petak, 9. oktobra.

Ulaznice u pretprodaji koštaju 15 KM, dok će na dan događaja cijena iznositi 20 KM. Ulaznice u pretprodaji dostupne su u restoranu "Gatsby".

Podršku održavanju ovog događaja pruža i Freshwave festival, koji kroz ovu saradnju nastavlja da podržava razvoj i oživljavanje urbane muzičke scene. Poseban fokus je na događajima koji publici donose savremene muzičke sadržaje, ali istovremeno grade prostor za povezivanje različitih generacija, izvođača i publike. Podrška Kluboslaviji dio je šire ideje da se Banjaluka dodatno pozicionira kao grad u kojem postoji kontinuitet kvalitetnog klupskog programa i prostora za nove muzičke inicijative.

Kluboslavija tako u Banjaluku donosi spoj poznatih melodija, regionalnog muzičkog nasljeđa i savremenog klupskog zvuka, uz podršku inicijativa koje prepoznaju značaj kontinuiranog razvoja urbane scene.

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Tagovi

elektronska muzika Banjaluka

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