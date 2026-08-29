Doli Parton novu pjesmu zaključala u vremenskoj kapsuli: Biće objavljena tek za njen 100. rođendan

Doli Parton je još 2015. godine snimila pjesmu koju je odlučila da ne objavi, već da je sakrije od javnosti sve do 19. januara 2046. godine, kada bi proslavila 100. rođendan.

Izvor: PABLO GIANINAZZI/KEYSTONE / TI-PRESS

Legendarna kantri umjetnica, koja je preminula 25. avgusta u 81. godini, iza sebe je ostavila neobičan muzički trag namijenjen budućim generacijama.

Riječ je o pjesmi "My Place in History", koju je Doli Parton snimila 2015. godine, ali je odlučila da je tada ne objavi. Umjesto toga, numera je zaključana u vremenskoj kapsuli koja se nalazi u njenom kompleksu DreamMore Resort & Spa u američkoj saveznoj državi Tenesi.

Pjesma je smeštena u posebnu kutiju napravljenu od američkog kestena, postavljenu u holu kompleksa. Kutija, poznata kao "Dream Box", čuva uspomene i poruke koje je Partonova ostavila za budućnost.

Plan je da bude otvorena 19. januara 2046. godine, na datum kada bi Doli Parton napunila 100 godina.

"Možda ću biti tamo"

Pjevačica je za života nekoliko puta govorila o ovoj neobičnoj ideji, ali je priznala da joj nije bilo lako da se pomiri sa činjenicom da pjesmu neće čuti godinama.

U knjizi "Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics", razmišljala je o tome da li će uopšte dočekati trenutak kada će kapsula biti otvorena.

"Ne znam da li želim da doživim 100 godina ili ne. Ali nikad se ne zna. Možda hoću, i ako doživim, biću tamo na otvaranju", rekla je tada.

Doli je sa dozom humora razmišljala i o tome koliko bi se muzički svijet mogao promijeniti do trenutka kada njena pjesma konačno ugleda svetlost dana.

"Nema načina da se zna kakva će muzika biti do tada. Nadam se da će moći da se pusti, i da cela stvar u međuvremenu neće istruliti", govorila je.

Brinula da pjesma možda nikada neće biti objavljena

Iako joj je ideja o ostavljanju muzičke poruke budućnosti bila zanimljiva, Partonova je kasnije priznala da ju je dug period čekanja povremeno zabrinjavao. Tokom gostovanja u emisiji "The Kelly Clarkson Show" 2022. godine otvoreno je govorila o strahu da snimak možda nikada neće biti pušten.

- To me muči - pomisao da će to biti pjesma koju niko nikada neće čuti ako tamo istruli prije nego što je otvore, rekla je Doli.

Istovremeno je naglasila da vjeruje da je riječ o veoma dobroj pjesmi, zbog čega joj je bilo još teže da zna da će ostati skrivena od javnosti.

Sada, nakon njene smrti, "My Place in History" dobija dodatnu simboliku. Ako vremenska kapsula bude otvorena prema planu, svijet će 19. januara 2046. godine prvi put čuti pjesmu koju je Doli Parton namjerno sačuvala za budućnost. Numera će tada predstavljati svojevrsnu muzičku poruku jedne od najvećih kantri umjetnica, ostavljenu generacijama koje ona nikada nije mogla da upozna.

(Direktno / MONDO)