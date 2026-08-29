"Slećemo na Doli Parton": Aerodrom u Nešvilu nosiće ime po slavnoj pjevačici

Guverner Tenesija Bil Li podržao je prijedlog da Međunarodni aerodrom u Nešvilu dobije ime po nedavno preminuloj kantri legendi Doli Parton.

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Američka savezna država Tenesi trebalo da Međunarodni aerodrom u Nešvilu nazove po nedavno preminuloj kantri pjevačici i tekstopiscu Doli Parton, izjavio je guverner Tenesija Bil Li.

"Primjereno je da Međunarodni aerodrom u Nešvilu nosi ime omiljene kćerke naše države i da putnike dočeka trajno nasljeđe Doline muzike, velikodušnosti, vjere i dobrote", rekao je Li.

On je zaključio da je izuzetan život Partonove zauvijek utkan u tkivo ove savezne države.

Odluka je uslijedila nakon kampanje obožavalaca na društvenim mrežama da se aerodrom preimenuje u čast Partonove nakon njene smrti.

Legendarna kantri pjevačica, tekstopisac, glumica i filantrop Doli Parton preminula je u utorak u 80. godini.