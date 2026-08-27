Ko će naslijediti bogatstvo Doli Parton: Djecu nije imala, muž joj preminuo, a u igri 450.000.000

Doli Parton je ostavila bogatstvo procijenjeno na 450 miliona dolara, većinom iz muzičkog kataloga i raznih poslovnih poduhvata.

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Čuvena kantri pjevačica i velika humanitarka Doli Parton, preminula je prije nekoliko dana nakon kraće borbe sa kancerom, a iza sebe je ostavila ogromno bogatstvo od čak 450 miliona dolara.

Zanimljivo je da je Doli za života donirala preko 600 miliona dolara raznim dobrotvornim organizacijama, od onih koji se bave pružanjem pomoći u obrazovanju djece preko svoje Dolivud fondacije, do prikupljanja sredstava za istraživanje HIV-a/SIDE.

Ipak, njena smrt nametnula je pitanje ko će naslijediti njenu imovinu, tačnije 450 miliona dolara.

Takođe, godinu dana ranije, Doli je preminuo suprug Karl Din koji je pjevačici ostavio svoju imovinu, kao i brojne lične predmete, ali i detaljno uputstvo koji će članovi njegove šire porodice dobiti određene lične stvari na poklon.

Poznato je da par nije imao djece, ali je Doli iza sebe ostavila brojnu porodicu, tačnije, čak 19 najbližih rođaka.

Kako je Doli zarađivala toliki novac?

Forbes je 2025. godine procijenio da njen muzički katalog, u kojem se nalaze pjesme poput "Jolene", "9 to 5" i I "Will Always Love You", vrijedi 120 miliona dolara.

Sa 20 godina Doli Parton je osnovala sopstvenu izdavačku kuću, što joj je na kraju omogućilo da svake godine zarađuje 6-8 miliona dolara od autorskih honorara.

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Pored muzike, njeno bogatstvo je akumulirano kroz opsežne poslove sa raznom robom, od kućnih potrepština do vina i perika. Imala je 50 odsto udjela u svom tematskom parku Dolivud, koji se nalazi u Pidžen Fordžu u Tenesiju, a koji je postao jedna od najvećih atrakcija države.

Detalji o tome kako je pjevačica željela da se podijeli njeno bogatstvo još nisu objavljeni, ali Doli je ranije govorila o važnosti sastavljanja testamenta u intervjuu za Bilbord.

"Ne bih željela da ostavim taj nered nekom drugom.Riječ svim ostalim umetnicima: Ako niste sami napravili te odredbe, uradite to. Ne želite da ostavite taj nered svojoj porodici da se ljudi oko toga svađaju. Morate sami da se pobrinete za to, čak i ako je to muka, a jeste".

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Kome na kraju ide bogatstvo?

Doli je vjerovatno veći dio svog bogatstva od 450 miliona dolara ostavila u dobrotvorne svrhe, a njena šira porodica će sigurno dobiti određenu sumu, kao i njene lične stvari.