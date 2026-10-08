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Vesna Trivalić dolazi u Banjaluku: Poznata glumica gošća "Zapleta 18"

Vesna Trivalić dolazi u Banjaluku: Poznata glumica gošća "Zapleta 18"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Vesna Trivalić dolazi u Banjaluku 22. oktobra kao gošća festivala "Zaplet 18". Saznajte ko još gostuje u pratećem programu i šta donosi festival.

Vesna Trivalić u Banjaluci: Dolazi na festival "Zaplet 18" Izvor: YouTube/Screenshot

Vesna Trivalić dolazi u Banjaluku krajem oktobra, gdje će biti gošća pratećeg programa 18. Međunarodnog festivala glumca "Zaplet", koji ove godine nosi podnaslov "Riviera Obilićevo".

Trivalić će učestvovati u programu "Razgovor sa glumcima i o glumcima", koji je zakazan za 22. oktobar u 22 časa. Ulaz na ovaj program je slobodan. 

Osim Vesne Trivalić, u istom programu gostovaće i Vojin Ćetković, 21. oktobra, Olga Odanović, 23. oktobra, te Nataša Ivančević, 26. oktobra. Nakon festivalskih predstava biće organizovani i okrugli stolovi, a publika će moći da pogleda i izložbu "20 godina Jazavca". 

Jedna od najprepoznatljivijih glumica svoje generacije

Vesna Trivalić rođena je 13. marta 1965. godine u Beogradu, a Fakultet dramskih umetnosti završila je u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Bila je dio čuvene generacije koja je na FDU upisala glumu 1984. godine, zajedno sa Draganom Bjelogrlićem, Srđanom Todorovićem, Mirjanom Joković, Brankom Pujić, Draganom Petrovićem i drugim kasnije veoma uspješnim glumcima. 

Profesionalnu pozorišnu karijeru počela je u Ateljeu 212, u predstavi "Totovi", dok je na filmu debitovala u ostvarenjima "Špadijer – jedan život" i "Dogodilo se na današnji dan". Za ulogu u filmu "Oktobarfest" osvojila je Zlatnu arenu za najbolju sporednu žensku ulogu na Filmskom festivalu u Puli. 

Široku popularnost donijele su joj uloge u filmovima "Mi nismo anđeli", "Tito i ja", "Lajanje na zvezde", "Rane" i "Život je čudo", kao i u televizijskim serijama "Otvorena vrata", "Bolji život", "Porodično blago" i "Vratiće se rode". Za pozorišnu ulogu u predstavi "Čorba od kanarinca" nagrađena je Zlatnim ćuranom, a tokom karijere profilisala se kao jedna od najprepoznatljivijih komičarki srpskog glumišta. 

Festival "Zaplet 18 - Riviera Obilićevo" biće održan od 20. do 28. oktobra u organizaciji Gradskog pozorišta "Jazavac".

U takmičarskom programu učestvuju pozorišta iz BiH, Srbije i Hrvatske, dok će prateći program publici ponuditi susrete sa poznatim glumcima, razgovore nakon predstava i izložbu.

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Tagovi

Festival Zaplet Vesna Trivalić glumice Banjaluka

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