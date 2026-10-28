Stigao odgovor SNSD-u: "Ostavljali su Banjaluku bez budžeta, a danas komentarišu skupštinske materijale"

Predsjednica Gradskog odbora PSS-a Mirna Savić Banjac odgovorila je SNSD-u na kritike o pripremi materijala, podsjetivši na ranije blokade budžeta i sjednica.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

SNSD, koji po deset mjeseci nije održavao sjednice Skupštine grada i koji je Banjaluku ostavljao bez budžeta, danas sebi daje za pravo da komentariše kada će biti spremni skupštinski materijali, izjavila je predsjednica Gradskog odbora PSS-a Mirna Savić Banjac reagujući na istupe banjalučkog odbora te stranke.

Ona je naglasila da gradska administracija poslu pristupa odgovorno, te najavila konkretne korake već za ove dane kako bi se obezbijedio nesmetan rad institucija.

„Sve što radimo, radimo ozbiljno, odgovorno i u interesu naših sugrađana. Upravo zbog toga već ove sedmice zakazan je sastanak sa svim šefovima klubova i predsjednikom Skupštine grada, kako bismo spriječili da novim blokadama ponovo ugrožavaju normalno funkcionisanje grada i kvalitet života svih Banjalučana“, istakla je Savić Banjac.

Pitanja o oduzetom novcu, vrtićima i naplati parkinga

Predsjednica Gradskog odbora PSS-a podsjetila je na ranije odluke i političke poteze skupštinske većine predvođene SNSD-om.

„Pitam se gdje su bili i zašto nisu bili ovako glasni kada su Banjaluci oduzimani milioni KM, što je potvrđeno i odlukom Ustavnog suda? Zašto nisu pitali svog predsjednika stranke gdje su vrtići koje je više puta javno obećavao Banjalučanima? Nisu bili glasni, niti su pitali za rokove, ni kada je Banjaluka bila jedini grad kojem je onemogućena naplata parkinga. Na bezbroj primjera pokazali su da ih ne interesuju ni razvoj grada ni potrebe građana, već isključivo političke blokade i opstrukcije“, navela je Savić Banjac.

Prema njenim riječima, nasuprot blokadama stoje mjerljivi učinci rada u proteklom periodu.

„O našem radu najbolje govore rezultati: više od 100 realizovanih projekata u posljednjih godinu dana, javno i transparentno predstavljenih, kao i više od 100 miliona KM vraćenih u budžet, odnosno svim građanima Banjaluke“, navela je ona.

Savić Banjac je na kraju poručila da su to uspjesi koje prethodna vlast nije mogla postići.

„To su rezultati koje SNSD za vrijeme svoje vladavine nije uspio ni da osmisli, a kamoli da realizuje, iako su imali potpuno odriješene ruke, svoje gradonačelnike i skupštinsku većinu“, zaključila je Savić Banjac.