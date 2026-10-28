Banjalučki SNSD pozvao Stanivukovića na rad: "Skupština spremna za sjednicu, gradonačelnik još nije dostavio materijale"

Gradski odbor SNSD-a Banjaluka pozvao je gradonačelnika Draška Stanivukovića da dostavi materijale za sjednicu Skupštine i počne rješavati probleme građana.

Izvor: Grad Banja Luka

Banjalučki Gradski odbor SNSD-a pozvao je gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da konačno počne da rješava nagomilane probleme u gradu, uključujući i one u preduzećima "Eko toplane" i "Vodovod" koji direktno utiču na svakodnevni život građana.

U saopštenju Gradskog odbora SNSD-a navodi se da, uprkos više poziva upućenih gradonačelniku, Skupštini grada još nisu dostavljeni neophodni materijali za održavanje naredne redovne sjednice.

"Izbori su prošli, prošao je i godišnji odmor, koji gradonačelnik, očigledno, i dalje koristi. Vrijeme je za rad u skupštinskim klupama", poručili su iz Gradskog odbora SNSD-a.

Iz Gradskog odbora SNSD-a istakli su da bi na narednoj redovnoj sjednici trebalo da se raspravlja o Nacrtu budžeta za iduću godinu, a da gradonačelnik još nije dostavio ni izvještaje o izvršenju budžeta za prethodne dvije godine.

"Skupština grada je spremna da radi i zasjeda, ali bez materijala koje je dužan da dostavi gradonačelnik nije moguće održati redovnu sjednicu", naglašavaju iz banjalučkog Gradskog odbora SNSD-a.