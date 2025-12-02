logo
Maričić optužuje Stanivukovića: “Predsjednik Skupštine nema pristup kancelariji, ni pečatu”

Autor Dragana Božić
0

Privremeni predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić osudio je postpuanje gradonačelnika Draška Stanivukovića koji je blokirao prostorije predsjednika Skupštine grada i pozvao na redovno održavanje sjednica.

SNSD optužuje Stanivukovića za blokadu Skupštine Izvor: Srna/Nenad Stupar

"Zatvorene su kancelarije predsjednika Skupštine koji nema pristup pečatu i ne može da obavlja svoju dužnost. Očekujemo od gradonačelnika da stvori uslove za rad predsjednika Skupštine i da se zakaže sjednica. Zaključak je da se jednom mjesečno održava sjednica Skupštine grada", rekao je Maričić nakon sjednice Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

On je naveo da su na sjednici razmatrani izvještaji o radu mjesnih odbora i analizirani rezultati na prijevremenim izborima.

"Doneseni su zaključci koji su osnova za rad u narednom periodu. Najznačajniji ljudi u Gradskom odboru imaće zadatak da u kontaktu sa građanima prepoznaju njihove lične i opšte potrebe i da tu politiku prenesu na Skupštinu grada i republičke institucije", istakao je Maričić.

On smatra da će se na taj način, i kroz neposredan razgovor, artikulisati interesi građana.

"Razgovaraćemo sa predstavnicima brojnih organizacija da bi kreirali nova zakonska rješenja, olakšali život stanovnicima i da vratimo povjerenje koje smo uživali u Banjaluci", poručio je Maričić.

Sjednici Predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a prisustvovala je i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović. 

(Srna)

