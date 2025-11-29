logo
Raspušten kompletan tim Gradskog odbora SNSD Banjaluka

Autor Dragana Božić
0

Tim Gradskog odbora SNSD Banjaluka razriješen je dužnosti, objavio je Slavko Suvajac, koji je tu radio dvije godine.

Raspušten kompletan tim Gradskog odbora SNSD Banjaluka Izvor: Facebook/Slavko Suvajac

“Danas sam, nakon dvije godine neumornog rada, posvećenosti i potpune odgovornosti, zajedno sa cijelim radnim kolektivom GrO SNSD Banja Luka razriješen svih dužnosti. Bez izuzetka – kompletan tim koji je rame uz rame nosio sve obaveze povučen je sa svojih zaduženja”, napisao je na svom Facebook profilu Suvajac.

“Bila mi je ogromna čast raditi sa doktorom Vladom Đajićem – čovjekom čija energija, znanje i borba za Banjaluku ostavljaju dubok trag. Od njega se uči i uz njega se raste”, naveo je on.

Dodao je i da mu je bila čast raditi sa svim ljudima u ovom odboru, te naglasio da iza njih ostaje ono što niko ne može obrisati - "rad, rezultati i čista savjest".

"Odluke se donose, ali se dostojanstvo i karakter ne mijenjaju. Idemo dalje – još jači, odlučniji i spremni za nove izazove", poručio je.

Iz SNSD-a još uvijek se o ovome nisu zvanično oglasili.  

Podsjećamo, samo par dana prije prijevremenih izbora svih dužnosti razriješen je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Banjaluci Vlado Đajić, a potom su stigli i loši izborni rezultati za SNSD kada je u pitanju Banjaluka.

(Mondo)

Tagovi

GO SNSD SNSD Banjaluka

