Potvrđena optužnica protiv vozača tramvaja za nesreću u Sarajevu u kojoj je poginuo student

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je uređenu optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića za tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo student.

Izvor: Youtube/ Nezavisne novine

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog februarske nesreće u kojoj je poginuo student Erdoan Morankić, dok je maloljetna djevojka zadobila teške tjelesne povrede opasne po život, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Kasapović je optužen za teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja, propisanim Krivičnim zakonom Federacije BiH. Optužnica ga tereti da je 12. februara 2026. godine, upravljajući tramvajem na liniji 1, prouzrokovao nesreću sa smrtnim ishodom, u kojoj je još jedna osoba lakše povrijeđena.

Optužni akt podignut je početkom septembra nakon istrage praćene timskim vještačenjima. Krajem septembra Kantonalni sud ga je vratio tužilaštvu na uređenje, nakon čega je potvrđena dopunjena i uređena optužnica.

Tragična nesreća dogodila se kada je tramvaj iskočio iz šina na raskrsnici kod Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Tom prilikom stradao je 23-godišnji student iz Brčkog Erdoan Morankić koji se nalazio na tramvajskom stajalištu, gdje je teško povrijeđena i maloljetnica iz Sarajeva.

Kasapović je lišen slobode neposredno nakon udesa, ali mu sud nije odredio pritvor uz ocjenu da je kvalifikacija tužilaštva o umišljajnom postupanju neodrživa, dok je nalaz jednog od vještaka ocijenjen protivrječnim i suprotnim izjavama svjedoka. Sam vozač je tvrdio da je tramvaj naglo sam ubrzao te da kočioni sistem nije reagovao.

Događaj je izazvao višednevne proteste građana koji su tražili utvrđivanje pune istine i odgovornosti, dok su kolege iz preduzeća GRAS i dio javnosti pružili podršku vozaču. Iz Tužilaštva KS u septembru je navedeno da su vještaci utvrdili tehničku ispravnost tramvaja. Takođe, po anonimnim prijavama vezanim za servisiranje magnetnih kočnica i video-nadzora donesena je naredba o nesprovođenju istrage jer nije bilo elemenata krivičnog djela.