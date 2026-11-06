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Akcija SIPA "MC" u Sarajevu: U vozilu pronađeno 35 kilograma skanka, uhapšena dva lica

Akcija SIPA "MC" u Sarajevu: U vozilu pronađeno 35 kilograma skanka, uhapšena dva lica

Autor Haris Krhalić
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U operativnoj akciji SIPA kodnog naziva „MC“ u Sarajevu pronađeno je i oduzeto oko 35 kilograma skanka u teretnom vozilu. Uhapšena su dva lica.

Akcija SIPA „MC“ u Sarajevu: Oduzeto 35 kilograma skanka, dvoje uhapšenih Izvor: SIPA

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su na području Sarajeva realizovali operativnu akciju kodnog naziva „MC“, u kojoj su u putničkom teretnom vozilu otkrili i privremeno oduzeli oko 35 kilograma opojne droge skank.

Tom prilikom slobode su lišena dva lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti na terenu sprovode se po nalogu Opštinskog suda u Sarajevu, a pod direktnim nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Uhapšena lica će u toku dana biti sprovedena u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih. Nakon završetka policijske obrade, osumnjičeni će u zakonskom roku biti predati u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

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SIPA skank

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