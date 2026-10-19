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Pali krijumčari ljudi: U Sarajevu i Kladnju uhapšene tri osobe, pronađeno četvoro maloljetnika

Pali krijumčari ljudi: U Sarajevu i Kladnju uhapšene tri osobe, pronađeno četvoro maloljetnika

Autor Dušan Volaš
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Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsili su tri osobe na području Sarajeva i Kladnja zbog sumnje da su krijumčarili migrante, nakon što je policija u jednom vozilu pronašla četiri maloljetna državljanina Avganistana.

Akcija "Istok Belt": SIPA uhapsila tri osobe zbog krijumčarenja maloljetnih Avganistanaca Izvor: SIPA

Hapšenja su izvršena 17. oktobra u sklopu operativne akcije kodnog naziva "Istok Belt". Kako se navodi u saopštenju, ove osobe su uhapšene zbog sumnje da su počinile krivično djelo organizovanje grupe ili udruženja u vezi sa krijumčarenjem ljudi.

Svemu je prethodilo postupanje policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji su tokom redovne kontrole jednog putničkog vozila zatekli četiri maloljetna državljanina Avganistana.

"Uzimajući u obzir nadležnosti, policijski službenici SIPA-e su na području Kladnja slobode lišili dva lica, zbog sumnje u njihovu povezanost s krijumčarenjem navedenih maloljetnih migranata", pojašnjavaju iz ove agencije.

Nastavkom istražnih aktivnosti, na području Sarajeva je identifikovana i uhapšena još jedna osoba koja se dovodi u vezu sa ovim krivičnim djelima. Izvršeni su i pretresi uhapšenih lica, kao i dva putnička vozila.

Ističe se da su tom prilikom otkriveni i privremno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena naprijed navedena krivična djela, a privremeno je oduzeto i jedno vozilo.

Nakon hapšenja, osumnjičeni su sprovedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade i ispitivanja, dok je u svojstvu svjedoka saslušano šest lica. Akcija je sprovedena po nalogu Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u saradnji sa MUP-om Tuzlanskog kantona.

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Tagovi

krijumčarenje migranti hapšenje SIPA

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