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Uhapšene četiri osobe u Prijedoru i Novom Gradu: Krijumčarili migrante u teretnim vozilima

Uhapšene četiri osobe u Prijedoru i Novom Gradu: Krijumčarili migrante u teretnim vozilima

Autor Haris Krhalić
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U akciji "Vertigo 2" uhapšene su četiri osobe zbog sumnje na krijumčarenje migranata u teretnim vozilima. Tokom istrage spriječeno krijumčarenje 95 migranata.

hapšenje u prijedoru Izvor: MUP RS

Policija je uhapsila četiri osobe u okviru akcije "Vertigo 2" zbog sumnje da su organizovano krijumčarile migrante preko granice BiH i Hrvatske, skrivajući ih u teretnim vozilima zajedno sa robom koja se legalno prevozila.

Akciju su sproveli policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Prijedor. Slobode su lišeni M. P., A. K., Ž. K. i D. Č., zbog sumnje da su počinili krivična djela "Krijumčarenje lica" i "Organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata" iz Krivičnog zakona BiH.

Spriječeno krijumčarenje 95 migranata

Iz MUP-a Republike Srpske navode da je akcija rezultat višemjesečne istrage koja se vodi pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz međupolicijsku saradnju i razmjenu informacija sa Evropolom i policijskim agencijama Srbije, Hrvatske, Slovenije i Italije.

Osumnjičeni se terete da su bili dio organizovane kriminalne grupe koja je djelovala na području BiH od septembra prošle do septembra ove godine.

Prema sumnjama istražilaca, migrante su skrivali u tovarnim prostorima teretnih vozila, zajedno sa robom koja se legalno prevozila. Na taj način su ih ilegalno prebacivali preko granice sa Hrvatskom, a potom i u druge zemlje Evropske unije, sa krajnjim odredištem u Italiji.

Tokom istrage spriječeno je krijumčarenje ukupno 95 ilegalnih migranata, državljana Kine, Turske i Irana, na područje zemalja Evropske unije.

Na osnovu naredbe Suda BiH obavljeni su pretresi na području Prijedora i Novog Grada. Tom prilikom privremeno su oduzeti predmeti koji će služiti kao dokazi u daljem postupku.

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Tagovi

MUP RS krijumčarenje Prijedor hapšenje

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