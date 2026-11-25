Hiljade Grka izašlo je na ulice u vrijeme štrajka radnika javnog sektora i nekoliko sindikata privatnog sektora sa zahtjevom da plate budu povećane, a javne usluge poboljšane.

Izvor: Antonis Zouridakis / imago stock&people / Profimedia

Saobraćaj je poremećen širom zemlje. Trajektne linije do ostrva i linije metroa u Atini su obustavljene, dok su letovi na pojedinim regionalnim aerodromima u prekidu.

Štrajk je organizovao najveći sindikat javnog sektora ADEDI, koji zahtijeva vraćanje godišnjih bonusa ukinutih tokom dužničke krize i veća izdvajanja za zdravstvo i obrazovanje.

Oko 15.000 ljudi, od školskih nastavnika do ljekara i studenata, mirno je demonstriralo u Atini, saopštila je policija.

Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo: "Dosta nam je! Zahtijevamo povećanje plata!".

Hiljade ljudi protestovalo je u drugim gradovima širom Grčke.

Ovo je treći veliki štrajk u posljednjih nekoliko sedmica, što je odraz rastućeg talasa protesta koje predvode mladi širom Evrope zbog lošeg stanja školskih objekata, rasta troškova stanovanja i pada životnog standarda.

Grčka, jedna od najzaduženijih zemalja evrozone, uspjela je da se oporavi nakon finansijskog sloma u prethodnoj deceniji, čemu su doprinijeli paketi finansijske pomoći vrjedni oko 280 milijardi evra.

Plate su rasle, a porezi su smanjeni posljednjih godina, međutim mnoga domaćinstva sada se suočavaju sa naglim rastom stanarina i troškova života.