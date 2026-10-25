Rad na crno i dalje prisutan: Za devet mjeseci otkriveno 155 neprijavljenih radnika, poslodavci kažnjeni

Za devet mjeseci ove godine obavljeno je više od 6.700 kontrola s ciljem suzbijanja rada "na crno" i od 10.557 radnika zatečenih na radu za njih 155 je utvrđeno da nisu imali regulisan radni status u skladu sa zakonom.

Po tom osnovu poslodavcima su izrečene kazne od ukupno 237.700 KM, rečeno je Srni u Inspektoratu Republike Srpske.

Iz Inspektorata naglašavaju da se "rad na crno" smanjuje u odnosu na protekle godine, ali da je i dalje prisutan.

Republička inspekcija rada je u ovoj godini zatekla i petnaestak radnika iz Turske koji su bili angažovani na građevinskim poslovima, a nisu imali radnu dozvolu niti uredno regulisan radno-pravni status sa poslodavcem.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, inspektor je izrekao mjeru zabrane angažovanja radnika do otklanjanja nepravilnosti, te izrekao novčane kazne poslodavcu.

Dalji postupak sa stranim radnicima koji su boravili u BiH bez adekvatne radne dozvole, preuzela je Službe za poslove sa strancima BiH.

Iz Inspektorata navode da je angažovanje "radnika na crno" u praksi, osim građevinarstva, najčešće u ugostiteljstvu, trgovini, eksploataciji i preradi drveta, te uslužnim djelatnostima.

Kada je riječ o zapošljavanju stranih državljana, napominju iz Inspektorata, važno je ukazati da Zakonom o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva nije propisana obaveza poslodavca, kao ni Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske da o radnom angažovanju stranca trebaju obavijestiti inspekciju rada.

U skladu sa tim, kažu u Inspektoratu, radno-pravni status stranih radnika kontroliše se u slučajevima kada ih inspektor zatekne na radu kod poslodavca u toku redovne kontrole.

"Radnu dozvolu za zaključivanje ugovora o radu sa strancem, na zahtjev poslodavca koji ga zapošljava, izdaje filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske nadležna prema sjedištu poslodavca", navode u Inspektoratu.

Ukoliko tokom kontrole bude utvrđeno da je kod poslodavca zaposlen strani državljanin, inspektor provjerava da li je njegovo radno angažovanje u skladu sa zakonom, odnosno da li je poslodavac obezbijedio radnu dozvolu, da li je sa njim zaključio ugovor o radu i da li ga je prijavio na obavezne vidove osiguranja, radno vrijeme radnika, obračun i isplatu plata, sprovođenje mjera zaštite na radu, te druge obaveze propisane zakonom.

"U pogledu poštivanja prava koja proizilaze iz radnog odnosa Zakon o radu ne pravi razliku između domaćih i stranih radnika", kažu u Ispektoratu.

(Mondo)