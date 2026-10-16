Njemačka agencija protiv smanjenja kvote za radnike sa Balkana: Upozoravaju na nedostatak radne snage

Njemačka Savezna agencija za zapošljavanje upozorila je vlasti da ne prepolovljavaju kvotu za radnike iz zemalja zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije, ističući da bi takva odluka dodatno produbila problem nedostatka kvalifikovane radne snage.

U saopštenju Agencije navodi se da je više od pola miliona ljudi iz ovog regiona trenutno zaposleno u Njemačkoj na različitim poslovima.

Članica odbora Agencije Vanesa Ahuja poručila je da se ne smije smanjivati postojeća godišnja kvota od 50.000 radnika iz zemalja zapadnog Balkana kojima je omogućeno zaposlenje u Njemačkoj.

„Prepolovljavanje kvote oslabilo bi uspješan imigracioni model, pogoršalo stanje sa nedostatkom kvalifikovanih radnika i dodatno otežalo kompanijama pronalaženje novih zaposlenih“, istakla je Ahuja.

Ona je naglasila da preduzeća moraju imati mogućnost da pronađu odgovarajuće radnike, posebno ukoliko vlasti budu sprovodile specijalni investicioni program i plan za ubrzanje građevinskih projekata.

Riječ je o programu poznatom kao „Bauturbo“, odnosno zakonodavnoj inicijativi čiji je cilj ubrzanje stambene gradnje i ublažavanje nedostatka stanova. Program predviđa pojednostavljivanje određenih procedura, uključujući pravila prostornog planiranja i izdavanje građevinskih dozvola, do 2030. godine.

Njemačka vlada namjerava da od početka naredne godine prepolovi kvotu za zapošljavanje radnika sa zapadnog Balkana. Ukoliko plan bude sproveden, godišnje bi u Njemačkoj po ovom osnovu posao moglo da dobije najviše 25.000 ljudi iz regiona.

Njemačka novinska agencija DPA navodi da ni postojeća kvota nije dovoljna da zadovolji potrebe iskazane tokom prošle godine.

Regulativa je uvedena 2016. godine i odnosi se na državljane Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije. Ona im omogućava dobijanje radne vize za Njemačku pod olakšanim uslovima.

(Mondo)