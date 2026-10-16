Izlazak iz dubioze preko leđa građana: Elektroprivreda traži poskupljenje struje i mrežarine za 50 odsto?!

Elektroprivreda Republike Srpske nalazi se u takvoj finansijskoj situaciji da joj za izlazak iz dubioze može pomoći samo poskupljenje struje od čak 50 odsto.

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U skladu s tim, generalni direktor ERS Luka Petrović planira da traži povećanje cijene struje i mrežarine za 50 odsto. Ako Regulatorna agencija za električnu energiju Republike Srpske da saglasnost i prihvati njegov zahtjev, to praktično znači da će domaćinstva od 1. januara dobijati za toliki procenat veće račune, piše "Capital".

Ipak, prije nego što zahtjev uputi pred RERS, Luka Petrović za povećanje cijene struje za domaćinstva mora da dobije saglasnost Vlade Republike Srpske koja, kako saznaje CAPITAL, u ovom trenutku nije spremna toliko da gurne ruku u džep građanima.

„Luka Petrović će opravdanje za toliko povećanje cijene tražiti u cijeni po kojoj je ERS plaćao uvezenu struju. Istina je da je ta cijena drastično veća od cijene po kojoj ERS struju fakturiše građanima, ali se onda postavlja pitanje odgovornosti, odnosno postavlja se pitanje zašto je ERS kupovao struju, umjesto da ju je proizvodio“, objašnjava sagovornik Capitala, odlično upućen u stanje u elektroenergetskom sektoru.

Prema njegovim riječima, nije isključeno da je Petrović sam pustio priču da će tražiti poskupljenje od 50 odsto kako bi se uzburkala javnost, a da onda „velikodušno“ kaže da će tražiti „samo“ 20 ili 30 odsto.

„ERS je finansijski potpuno devastiran i pitanje je da li bi i povećanje cijene od 50 odsto pomoglo da se iščupa, jer RiTE Ugljevik ne radi, HE Dabar nije ni blizu priključenja na mrežu, a HE Bistrica će, kako stvari stoje, koštati kao Đerdap“, objašnjava sagovornik.

On ističe da je problem što niko za to ne odgovara, dok se istovremeno moraju vraćati milionski krediti i izmirivati ogromne obaveze prema dobavljačima.

„Struja će sigurno poskupjeti i ima osnova za poskupljenje, ali nema osnova za to da građani plaćaju nečiji nesavjestan rad i nedomaćinsko gazdovanje najvažnijim resursom Republike Srpske“, zaključuje sagovornik.

On dodaje da ne treba bolji dokaz koliko je teška situacija u ERS-u od toga da je to javno preduzeće uvelo redovnu praksu da od firmi za faktoring uzima pozajmice za izmirenje tekućih obaveza i plaćanje dobavljača.

“To znači da je ERS toliko preopterećen da banke ne žele da im daju kratkoročne pozajmice, već se zadužuju kod privatnih firmi po zelenaškim kamatama”, kaže izvor.

S druge strane, Luka Petrović nije odgovarao na pozive i poruke, dok su iz RERS samo kratko rekli da oni nisu dobili nikakav zahtjev za određivanje cijene struje za anrednu godinu, precizirajući da se zahtjev mora podnijeti do 15. novembra.

Podsjećamo, Vlada RS je 13. novembra prošle godine održala tematsku sjednicu o stanju u ERS-u.

Premijer Savo Minić poslije te sjednice najavio je reorganizaciju ERS-a racionalizacijom troškova, većom kontrolom i boljim planiranjem.

„Svi mogući troškovi se moraju rezati, mora se napraviti plan rada, ne možemo u predvečerje ulaziti u određene kopove i otkrivke. Sve će se morati voditi sa jednog mjesta“, rekao je tada Minić.

On je otkrio da će se struja u hidroelektranama Dabar i Bistrica, koje se i dalje gradi isključivo koristiti u izvozu kako bi se dobili što veći prihodi, dok će sa druge strane na sve načine raditi na produženju vijeka dvije termoelektrane.

„Sve sam ovo prošao i sa Šumama. Optimista sam, treba zasukati rukave“, rekao je Minić.

S druge strane, Luka Petrović je probleme u ERS-u pravdao organizacijom, lošom hidrološkom situacijom i raznim spoljnim faktorima.