logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Elektroprivreda Republike Srpske planira zaduženje kod dvije banke

Elektroprivreda Republike Srpske planira zaduženje kod dvije banke

Autor Haris Krhalić
0

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odlučuje o davanju garancija za kreditna zaduženja Elektroprivrede RS i Elektro-Bijeljine.

‚elektroprivreda.jpg Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Elektroprivreda Republike Srpske planira nova kreditna zaduženja kod dvije banke, a Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra prijedloge odluka o izdavanju garancija za te kredite.

Na dnevnom redu 20. sjednice Vlade Republike Srpske, koju je sazvao premijer Savo Minić, nalazi se ukupno 69 tačaka, a među njima su i odluke koje se odnose na kreditna zaduženja Elektroprivrede Republike Srpske i Elektro-Bijeljine.

Vlada će, prema prijedlogu dnevnog reda, razmatrati davanje saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje ODS „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina.

Na dnevnom redu su i dvije odluke koje se odnose na davanje saglasnosti za izdavanje garancija Republike Srpske za kreditna zaduženja MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje kod dvije banke.

Odluke o garancijama nalaze se pri kraju dnevnog reda sjednice, pod tačkama 65, 66 i 67.

Vlada Republike Srpske trebalo bi da se o ovim prijedlozima izjasni u okviru današnje sjednice.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Elektroprivreda RS zaduženje Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ