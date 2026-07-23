Elektroprivreda Republike Srpske planira zaduženje kod dvije banke

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odlučuje o davanju garancija za kreditna zaduženja Elektroprivrede RS i Elektro-Bijeljine.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Elektroprivreda Republike Srpske planira nova kreditna zaduženja kod dvije banke, a Vlada Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra prijedloge odluka o izdavanju garancija za te kredite.

Na dnevnom redu 20. sjednice Vlade Republike Srpske, koju je sazvao premijer Savo Minić, nalazi se ukupno 69 tačaka, a među njima su i odluke koje se odnose na kreditna zaduženja Elektroprivrede Republike Srpske i Elektro-Bijeljine.

Vlada će, prema prijedlogu dnevnog reda, razmatrati davanje saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje ODS „Elektro-Bijeljina“ a.d. Bijeljina.

Na dnevnom redu su i dvije odluke koje se odnose na davanje saglasnosti za izdavanje garancija Republike Srpske za kreditna zaduženja MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebinje kod dvije banke.

Odluke o garancijama nalaze se pri kraju dnevnog reda sjednice, pod tačkama 65, 66 i 67.

Vlada Republike Srpske trebalo bi da se o ovim prijedlozima izjasni u okviru današnje sjednice.