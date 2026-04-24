Petrović o zapošljavanju u Elektroprivredi: Ako ga bude, prednost će imati djeca poginulih boraca

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je da postoji zabrana Vlade Srpske o zapošljavanju u sistem ERS-a, ali da će djeca poginulih boraca imati prednost ako bude zapošljavanja u nekom od preduzeća.

Petrović je rekao novinarima da u ERS-u prate aktivnosti Vlade Republike Srpske u cijelosti, njihove inicijative i instrukcije.

On je naveo da Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ima podatke o djeci poginulih boraca koja su na evidenciji, ali da zapošljavanja zavise od preduzeća koja to budu radila.

"Sva zapošljavanja idu mimo nas, mi zapošljavamo u matičnom preduzeću, shodno potrebama. U ovoj godini nemamo potrebe za zapošljavanjem, broj radnika će ostati na nivou 31. decembra prošle godine", rekao je Petrović.

On je pojasnio da ERS ima instrukcije da ne povećava broj zaposlenih i ne pravi veće rashode zato što u ovoj godini nisu imali povećanje cijene električne energije.

Vlade Srpske donijela je na posljednjoj sjednici zaključak o zapošljavanju 500 djece poginulih boraca do kraja godine i obavezala ministarstva, republičke uprave, javna preduzeća, javne službe čiji je osnivač Republika, jedinice lokalne samouprave, kao i javne ustanove u njihovoj nadležnosti, da usklade svoje finansijske i kadrovske planove u skladu sa ovom obavezom.