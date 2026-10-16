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Otkazi za stotine radnika: Gradska uprava tvrdi da je riječ o zakonskom postupanju

Otkazi za stotine radnika: Gradska uprava tvrdi da je riječ o zakonskom postupanju

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Gradska uprava Bijeljine obrazložila je prekid radnog odnosa za stotine radnika zaposlenih na određeno vrijeme u gradskoj administraciji, navodeći da je riječ o zakonskom postupanju gradonačelnika Ljubiše Petrovića.

Bijeljina: Otkazi za stotine radnika, Gradska uprava tvrdi da je riječ o zakonskom postupanju Izvor: Mondo - Slaven Petković

U saopštenju Gradske uprave ističe se da aktuelni prekidi ugovora nisu posljedica, kako je navedeno, „pljuštanja otkaza“ koje gradonačelnik dijeli, već postupanja u skladu sa rješenjima upravnog inspektora.

„Aktuelni prekidi ugovora radnicima nisu posljedica 'pljuštanja otkaza' od gradonačelnika, kako mediji i zlonamjerni pojedinci žele predstaviti, već zakonsko postupanje gradonačelnika u skladu sa rješenjima upravnog inspektora“, navedeno je u saopštenju.

Iz Gradske uprave podsjećaju da je protiv Petrovića podnesena i krivična prijava zbog prekobrojnog zapošljavanja, te da su sudski postupci u vezi s tim i dalje u toku.

Mediji su danas objavili da je oko 300 radnika Gradske uprave Bijeljine juče poslato kući, uz obrazloženje da im je prekinut radni odnos.

(Mondo)

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Tagovi

Bijeljina Gradska uprava radnici Ljubiša Petrović

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