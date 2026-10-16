Nova pravila za parking u Banjaluci: Proširen spisak ulica pod naplatom

U Banjaluci je proširen spisak ulica u kojima se naplaćuje parking, a novim pravilnikom precizirano je koja parkirališta pripadaju pojedinim tarifnim zonama, kada se parking plaća i gdje važe mjesečne i godišnje parking karte.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Novim pravilnikom, koji je objavljen u "Službenom glasniku Grada Banjaluka", 29. septembra 2026. godine, obuhvaćen je veliki broj ulica i parkirališta, a posebna pravila odnose se na važenje karata u različitim zonama.

Nulta tarifna zona

U nultoj tarifnoj zoni nalaze se zatvorena parkirališta „Zenit“ i „Tržnica“, kao i otvorena parkirališta u Ulici Ivana Franje Jukića i Ulici Srpskoj, na dijelu od Trga srpskih vladara do Ulice Nikole Pašića.

Prva tarifna zona

U prvoj tarifnoj zoni nalaze se zatvorena parkirališta u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, kod Kastela, u Ulici vladike Platona, javna garaža u Vidovdanskoj ulici i parkiralište „Mala galerija“ u Vidovdanskoj ulici.

Otvorena parkirališta obuhvataju sljedeće ulice: Bana Lazarevića, Srpsku, na dijelu od Ulice Nikole Pašića do Ulice Gavre Vučkovića, Kralja Alfonsa XIII, Sime Šolaje, Jevrejsku, Đure Daničića, Milana Tepića, Save Mrkalja, Branka Radičevića, Grčku, Nikole Tesle, Marije Bursać, Kninsku, Dositeja Obradovića, Vase Glušca i Olimpijskih pobjednika, preko puta „Delte“.

Druga tarifna zona

Druga tarifna zona obuhvata veliki broj zatvorenih i otvorenih parkirališta.

Zatvorena parkirališta nalaze se na lokacijama Malpreh – Vidovdanska, Park Mladen Stojanović, Šoping, Bulevar cara Dušana, Aleja Svetog Save, Akvana, Krajina, Solunska, Svetozara Markovića, Mihajla Pupina, Ravnogorska, Dragiše Vasića, Medicinska elektronika, Gundulićeva, Masarikova, Tina Ujevića, Stevana Mokranjca, Gradski most, Federika Garsije Lorke, Trive Amelice na Malti, Veljka Mlađenovića, Olimpijskih pobjednika kod Teniske dvorane, Save Ljuboje, Boška Tošića, Majke Jugovića, Đure Đakovića i Rade Vranješević.

Otvorena parkirališta obuhvataju sljedeće ulice:

Vojvode Momčila, Sime Matavulja, Branka Majstorovića, Braće Mažar i majke Marije, Meše Selimovića, Zmaj Jovinu, Dragomira Drage Malića, Patrijarha Makarija Sokolovića, Vase Pelagića, Nikole Pašića, Braće i sestara Glumac, Braće Pantića, Petra Kočića, Jovana Dučića, Kralja Petra II Karađorđevića – dr Mladena Stojanovića, Miše Stupara, Branka Ćopića, Akademika Jovana Surutke, Gavre Vučkovića, Brace Potkonjaka, Petra Preradovića, Tarasa Ševčenka, Save Kovačevića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Skendera Kulenovića, Uroša Predića, Novice Cerovića, Majke Knežopoljke, Krfska, Banović Strahinje, Kalemegdanska, Starine Novaka, Braće Jugovića, Miloša Obilića, Tihomira Tihe Damjanovića, Patrijarha Arsenija Čarnojevića, Prote Todora Srdića, Marka Kraljevića, Carice Milice, Srđe Zlopogleđe, Stevana Bulajića, Bulevar Desanke Maksimović, Slobodana Kusturića, dr Vojislava Đede Kecmanovića, Stevana Prvovenčanog, Josifa Pančića, Milice Stojadinović Srpkinje, Studenička, Manastira Gračanica, Srpskih dobrovoljaca, Vaclava Havlika Vene, I Krajiške brigade, Sime Miljuša, Rajka Bosnića, Ognjena Price, Jovana Jančića, Kosovke Djevojke, Jug Bogdana, Cerska, Srpskih ustanika, Milana Karanovića, Bulevar Živojina Mišića, Beogradska, Relje Krilatice, Kordunaška, Knežopoljska, Jaroslava Plecitija, Voždovačka, Trive Amelice, Petra Rađenovića, Radoja Domanovića, Kozarska – Kolubarska, 22. aprila, Anđe Knežević i Talijanskog bataljona Mateoti.

Vidi opis Nova pravila za parking u Banjaluci: Proširen spisak ulica pod naplatom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 11 11 / 11

Kada se plaća parking?

Na većini parkirališta parking se naplaćuje radnim danima od 7 do 21 čas, a subotom od 7 do 16 časova.

Nedjeljom se parking naplaćuje od 7 do 16 časova na parkiralištima kod Tržnice, Kastela i u Ulici Đure Daničića.

Javne garaže u Aleji Svetog Save, blok D, i Vidovdanskoj ulici rade 24 časa dnevno, svakog dana. Na autobuskom stajalištu na Malti parking se naplaćuje svakodnevno od 6 do 22 časa.

Kako važe parking karte?

Pravilnikom je precizirano i na kojim parkiralištima se mogu koristiti parking karte kupljene za pojedine tarifne zone.

Parking karta kupljena za nultu tarifnu zonu važi i u prvoj i drugoj zoni, do isteka vremena. Karta kupljena za prvu tarifnu zonu može se koristiti i u drugoj zoni, dok karta za drugu tarifnu zonu važi isključivo na parkiralištima u toj zoni.

Mjesečne karte od 100 KM i godišnje od 1.000 KM mogu se koristiti na svim parkiralištima, bez vremenskog ograničenja, osim u nultoj tarifnoj zoni i javnoj garaži u Aleji Svetog Save, blok D.

Mjesečne karte od 60 KM i godišnje od 600 KM važe bez vremenskog ograničenja isključivo na parkiralištima u drugoj tarifnoj zoni.

Ostale mjesečne karte važe samo na parkiralištima koja su naznačena na samoj karti.

(Mondo)