Roditelji iz Kuprešana kod Jajca prijavljeni su zbog sumnje da su sopstvenu djecu izgladnjivali i držali u zatočeništvu.

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Prijavljeni su zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilje u porodici, prenose federalni mediji.

Muamer Karadža iz kantonalnog MUP-a rekao je da su sve sprovedene aktivnosti bile pod nadzorom i u nadležnosti dežurnog kantonalnog tužilaštva u Travniku.

"Dalje postupanje u ovom slučaju u nadležnosti je Tužilaštva", dodao je Karadža.

Federalni mediji prenose da je djeci u međuvremenu obezbijeđen privremeni smještaj u hraniteljskoj porodici, a u slučaj je uključen i Centar za socijalni rad Jajce, koji postupa u okviru svojih nadležnosti.

(Mondo)