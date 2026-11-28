Snijeg je jutros zabijelio dijelove Zagreba, Slavonije i Podravine, dok je na Zavižanu izmjereno 20 centimetara snježnog pokrivača. Na Jadranu se očekuje jaka bura sa orkanskim udarima, zbog čega je izdato crveno meteorološko upozorenje.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Snježne padavine zahvatile su jutros dijelove Hrvatske, uključujući Zagreb, Podravinu i dio Slavonije, dok meteorolozi za područje Jadrana upozoravaju na snažne udare bure.

Najviše snijega napadalo je na Zavižanu, gdje je visina snježnog pokrivača dostigla 20 centimetara, a temperatura vazduha spustila se na minus osam stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u sedam časova u Delnicama je izmjereno 15 centimetara snijega, u Ogulinu 13, a u Pargu kod Čabra 10 centimetara.

Snijeg je zabijelio i niže predjele, a na Bilogori je izmjereno sedam centimetara snježnog pokrivača.

U unutrašnjosti Hrvatske danas će preovladavati oblačno vrijeme, povremeno sa susnježicom i snijegom, uz stvaranje manjeg snježnog pokrivača, dok je na istoku zemlje moguća i kiša.

Crveno upozorenje zbog orkanskih udara bure

Na Jadranu će biti djelimično sunčano, a na njegovom sjevernom dijelu i pretežno sunčano. Međutim, duvaće jaka bura, koja će mjestimično imati olujne i orkanske udare, prenose hrvatski mediji.

Za područje Podvelebitskog kanala izdato je crveno meteorološko upozorenje zbog očekivanih udara vjetra do 165 kilometara na čas.

Na području Kvarnera na snazi je narandžasto upozorenje zbog udara vjetra do 120 kilometara na čas, dok se duž pojedinih dijelova dalmatinske obale očekuju udari do 110 kilometara na čas.

Mogući prekidi saobraćaja i snabdijevanja strujom

Državni hidrometeorološki zavod upozorio je na moguće prekide saobraćaja i snabdijevanja električnom energijom, kao i na oštećenja konstrukcija.

Opasnost predstavljaju i iščupana stabla, polomljene grane i predmeti koje nosi snažan vjetar.

(Mondo)