U velikom lančanom sudaru 37 vozila, koji se jutros dogodio na auto-putu A1 u švajcarskom kantonu Cirih, povrijeđeno je deset osoba, a ta dionica u pravcu Sankt Galena potpuno je zatvorena za saobraćaj, saopštila je kantonalna policija.

Izvor: Printscreen/X

Saobraćajka se dogodila oko 5.45 časova kod vijadukta Hamermile, između Efretikona i Vintertura, u mjestu Kemptal u opštini Lindau.

Prema riječima portparola Kantonalne policije Ciriha za agenciju Kejston-SDA, u sudaru su učestvovala 23 putnička automobila, šest kombija i osam kamiona, a većina oštećenih vozila morala je da bude odvučena sa mjesta udesa.

U policijskom saopštenju precizirano je da je šest osoba zadobilo lakše, a četiri srednje teške povrede. Interventne službe ispratile su nepovrijeđene učesnike sudara do obližnjeg odmarališta, gdje su na toplom dali izjave policiji radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

A1 Richtung St. Gallen:37 Fahrzeuge involviert: Drohnenbilder der Massenkarambolagehttps://t.co/fbLNgT2uwx — Alexander Prinz (@prinzartair)November 27, 2026

Tačan uzrok i tok lančanog sudara još se utvrđuju, ali u policiji navode da su zimski uslovi na putu vjerovatno doprinijeli nesreći.

Snimatelj agencije BRK njuz Rodžer Lips izjavio je za švajcarski javni servis SRF da je na toj dionici bila izražena poledica.

"Kada sam u 6.30 časova stigao na mjesto nesreće, kolovoz na mostu bio je izuzetno klizav", naveo je Lips.

Kantonalna policija Ciriha objavila je na društvenoj mreži Iks da je dionica auto-puta A1 između Efretikona i izlaza Vintertur-Tes u smjeru Sankt Galena u potpunosti zatvorena za saobraćaj, uz procjenu da će obustava trajati do kasnih poslijepodnevnih časova. Vozačima je upućen apel da ovo područje zaobiđu zbog velikih gužvi i zastoja.