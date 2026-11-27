Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Amela Bogućanina zbog ubistva Branislava Janjića i ranjavanja dvije osobe kod Spomen-parka Vraca.

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Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog Tužilaštva protiv Amela Bogućanina zbog ubistva Branislava Janjića i ranjavanje dvije osobe kod Spomen-parka Vraca 7. juna ove godine.

Bogućanin se tereti za krivična djela ubistvo, pokušaj ubistva, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Prema navodima Tužilaštva, Bogućanin je 7. juna ove godine u 18.10 časova kod Spomen-parka Vraca, nakon prethodnog dogovora i sastanka s više lica radi rješavanja ranijih nesuglasica, iz pištolja koji je neovlašteno posjedovao ispalio više hitaca u pravcu prisutnih osoba.

Tom prilikom je pogodio Branislava Janjića sa više metaka, nanijevši mu povrede opasne po život, od kojih je Janjić podlegao sedam dana kasnije u Kliničkom centru Sarajevo.

Takođe je ispalio više hitaca u pravcu Sergeja Furtule i njegovog oca Blaška Furtule, pri čemu je Sergej zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, dok je njegov otac lakše povrijeđen.

Postupajući tužilac je u optužnici predložio produženje pritvora Amelu Bogućaninu.

Za glavni pretres Tužilaštvo je predložilo saslušanje 19 svjedoka, devet vještaka i izvođenje blizu 150 materijalnih dokaza.

Istovremeno, protiv Amara Garibovića, koji je bio uhapšen nakon ovog incidenta, donesena je naredba o obustavljanju istrage, budući da nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni počinio krivična djela ubistvo i pokušaj ubistva, naveli su iz Tužilaštva.