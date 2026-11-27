Kandidat Studentske liste za predsjednika Srbije akademik Radomir Saičić poručio je da nova vlast mora težiti jedinstvu Srba u regionu, uz puno poštovanje institucija susjednih država.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Akademik Radomir Saičić, kandidat za predsjednika Srbije ispred Studentske liste, izjavio je da će odnos nove vlasti prema Srbima u regionu biti logičan, prirodan i dobronamjeran, uz puno poštovanje državnog uređenja Crne Gore, Republike Srpske i drugih susjednih zemalja.

Odgovarajući na pitanje kako vidi odnose sa srpskim narodom u regionu, Saičić je naglasio da su svi Srbi jedan narod, ali da je neophodno poštovati institucije upravljanja u državama u kojima oni žive.

Vidi opis "Obaveza vlasti je da objedini srpski narod, treba da težimo jedinstvu": Saičić o odnosu sa Srbima u regionu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

"Ja sam starinom iz Crne Gore, od Vasojevića, Srbin, prema tome ne mislim da tu postoji bilo kakva dilema šta činiti. Odnos će naravno biti logičan, prirodan, dobronamjeran, svi Srbi su jedan narod, ali moramo poštovati državnu organizaciju Crne Gore, Republike Srpske i svih drugih zemalja, prema tome mi poštujemo institute upravljanja u Crnoj Gori, ali sa našim narodom imamo najbolje moguće odnose", rekao je Saičić.

On je ocijenio da je glavna obaveza nove vlasti da radi na objedinjavanju srpskog naroda i prevazilaženju podjela, kritikujući politiku prethodne vlasti.

"Ono što mislim da je obaveza nove vlasti je da se objedinjuje srpski narod, da se ne stvaraju podjele, jer ono što je prethodna vlast činila je da se stvaraju podjele i u Crnoj Gori, i u Republici Srpskoj i na drugim mjestima, a mislim da treba da težimo jedinstvu i to je osnovna razlika u mom stavu u odnosu na ono što ste mogli da čujete ranije", poručio je kandidat Studentske liste.

Vidi opis "Obaveza vlasti je da objedini srpski narod, treba da težimo jedinstvu": Saičić o odnosu sa Srbima u regionu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 8 / 8

Podsjetimo, Radomir Saičić, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), kandidat je Studentske liste za predsjednika Srbije.

Njegovo ime prethodnih dana našlo se u centru pažnje nakon misterioznih objava studentskog pokreta na društvenim mrežama, a sada je i zvanično predstavljen kao njihov izbor za predstojeće predsjedničke izbore.