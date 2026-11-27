Glavni federalni tužilac Munib Halilović potvrdio je da je Posebno odjeljenje federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK) otvorilo istragu protiv tri osobe među kojima je predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković.

Izvor: BHRT

Halilović je, govoreći o predmetu koji se odnosi na raspodjelu budžetskih sredstava u Kantonu Sarajevo, naveo da je riječ o jednom od prioritetnih predmeta Poskoka.

On je potvrdio da je istraga zvanično otvorena protiv tri osobe, među kojima je i Konaković, dok će dokazi i predmeti koji nisu u nadležnosti ovog posebnog odjeljenja biti dostavljeni Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, prenose federalni mediji.

"Zvanično je otvorena istraga protiv tri lica. Za ostale koji nisu u našoj nadležnosti, te predmete i dokaze dostavićemo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Ne bi bilo fer da spominjem imena, ali u svakom slučaju jedan od njih je gospodin Konaković", rekao je Halilović.