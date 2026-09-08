Konaković uzvratio Željki Cvijanović: "Nismo dobili notifikaciju Ambasade Srbije niti je vraćena njegova ID kartica"

Elmedin Konaković odgovorio je Željki Cvijanović na tvrdnje da je protjeran diplomata kojem je već istekao mandat i koji je napustio BiH.
Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković odgovorio je na tvrdnje srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da je među diplomatama Srbije kojima je naloženo da napuste BiH i osoba kojoj je ranije istekao mandat i koja je već napustila zemlju.
Konaković je rekao da Ambasada Srbije u Sarajevu Ministarstvo inostranih poslova BiH nije zvanično obavijestila da je tom diplomati istekao mandat, niti je vratila njegovu ID karticu.
„To je redovna procedura i samo njom se vodimo u MVP“, rekao je Konaković.
On je dodao da je bilo više slučajeva u kojima su ambasade u BiH nakon godišnjih odmora tražile obnovu statusa i diplomatskih kartica.
Prema njegovim riječima, Ministarstvo se ne bavi time šta diplomate rade privatno.
„Ne znamo i ne zanima nas da li neko pravi zabave“, rekao je Konaković.
Konaković je ranije izdao nalog da dvojica diplomata Ambasade Srbije u Sarajevu napuste BiH, a ostavljen im je rok od 48 sati.
Cvijanovićeva je potom reagovala navodeći da je jednom od dvojice diplomata već istekao mandat i da je on napustio BiH, čime je dovela u pitanje odluku o njegovom protjerivanju.