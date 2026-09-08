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Konaković uzvratio Željki Cvijanović: "Nismo dobili notifikaciju Ambasade Srbije niti je vraćena njegova ID kartica"

Konaković uzvratio Željki Cvijanović: "Nismo dobili notifikaciju Ambasade Srbije niti je vraćena njegova ID kartica"

Autor Haris Krhalić
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Elmedin Konaković odgovorio je Željki Cvijanović na tvrdnje da je protjeran diplomata kojem je već istekao mandat i koji je napustio BiH.

Panel02.jpeg Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković odgovorio je na tvrdnje srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da je među diplomatama Srbije kojima je naloženo da napuste BiH i osoba kojoj je ranije istekao mandat i koja je već napustila zemlju.

Konaković je rekao da Ambasada Srbije u Sarajevu Ministarstvo inostranih poslova BiH nije zvanično obavijestila da je tom diplomati istekao mandat, niti je vratila njegovu ID karticu.

„To je redovna procedura i samo njom se vodimo u MVP“, rekao je Konaković.

On je dodao da je bilo više slučajeva u kojima su ambasade u BiH nakon godišnjih odmora tražile obnovu statusa i diplomatskih kartica.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo se ne bavi time šta diplomate rade privatno.

„Ne znamo i ne zanima nas da li neko pravi zabave“, rekao je Konaković.

Konaković je ranije izdao nalog da dvojica diplomata Ambasade Srbije u Sarajevu napuste BiH, a ostavljen im je rok od 48 sati.

Cvijanovićeva je potom reagovala navodeći da je jednom od dvojice diplomata već istekao mandat i da je on napustio BiH, čime je dovela u pitanje odluku o njegovom protjerivanju.

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Tagovi

Elmedin Konaković Željka Cvijanović

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Hvala što ste poslali vijest.

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