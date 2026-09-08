Konaković izdao nalog za protjerivanje dvoje diplomata Srbije iz BiH

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković objavio je da su dvije osobe iz Ambasade Srbije protjerane iz BiH.

Izvor: Ministarstvo spoljnih poslova

"Danas sam donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Darka Maksimovića u Ambasadi Srbije. Imaju rok od 48 sati da napuste BiH", rekao je Konaković.

Konaković je najavio da će BiH napustiti i nekoliko sporazuma "zbog činjenice da ih je potpisala i Srbija", objavio je RTRS.

Na ovu odluku Konakovića reagovali su političari iz Srpske istakavši da je to njegov izborni manevar, te da on o spoljnoj politici ne odlučuje.

(Mondo)