Novi snimak jezive nesreće u Bugarskoj: U lančanom sudaru stradalo najmanje 10 ljudi, ima još zarobljenih u vozilima

Najmanje 10 osoba je poginulo, a 31 je povrijeđena u stravičnom lančanom sudaru oko 50 vozila koji se jutros dogodio usljed guste magle na auto-putu u Bugarskoj.

Izvor: X/Blagovest Tsvetanov

Najmanje 10 osoba je poginulo, dok je 31 lice povrijeđeno u teškom lančanom sudaru koji se jutros dogodio na jugoistoku Bugarske. U nesreći, koja se usljed guste magle odigrala na auto-putu Trakija, učestvovalo je oko 50 vozila u oba smjera saobraćaja, prenijela je novinska agencija BTA pozivajući se na oblasnog upravnika Jambola, Georgija Čalakova.

Верижни катастрофи на "Тракия" от днес https://t.co/UBXQEftV4P — Blagovest Tsvetanov (@blagonext)November 10, 2026

Tragedija se dogodila oko 7 časova ujutru po lokalnom vremenu, u blizini saobraćajne petlje Zimnica, a prema pisanju portala "Dnevnik", broj povrijeđenih dostigao je 31.

Situacija na terenu je izuzetno teška, a spasilačke ekipe ulažu maksimalne napore kako bi pomogle unesrećenima.

Glavni inspektor Todor Mišinev iz regionalne direkcije Ministarstva unutrašnjih poslova u Jambolu izjavio je za televiziju "Nova" da su pojedini putnici i dalje zarobljeni u svojim automobilima.

Верижни катастрофи с множество ранени в района на Ямбол затвориха АМ „Тракия” и в двете посоки тази сутрин. Ударили са се над 50 леки и тежкотоварни автомобили. Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. Там е паднала гъста мъгла, поради което видимостта е силно ограничена.Според БНР петима души са загинали. Била е задействана и системата BG-ALERT на областите Ямбол, Сливен и Бургас.Медицински хеликоптер не може да кацне заради мъглата, обясни пред “Нова” областният управител на Ямбол Георги Чалъков.Осем пострадали ще бъдат настанени в болницата в Сливен. Седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош. Осмият пострадал е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма. Болницата в Ямбол няма структура по неврохирургия и ранените с такива травми ще бъдат настанени другаде, уточни пред БНТ зам.-директорът на болницата Валентин Вълчев.Снимка: БТА — DRM Journal (@remilitari)November 10, 2026

"Trenutno je prioritet spasilačka akcija. Kada se završi, biće sprovedene proceduralne i istražne radnje", izjavio je Mišinev.

(Mondo)