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Novi snimak jezive nesreće u Bugarskoj: U lančanom sudaru stradalo najmanje 10 ljudi, ima još zarobljenih u vozilima

Novi snimak jezive nesreće u Bugarskoj: U lančanom sudaru stradalo najmanje 10 ljudi, ima još zarobljenih u vozilima

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Najmanje 10 osoba je poginulo, a 31 je povrijeđena u stravičnom lančanom sudaru oko 50 vozila koji se jutros dogodio usljed guste magle na auto-putu u Bugarskoj.

U lančanom sudaru stradalo najmanje 10 ljudi, ima još zarobljenih Izvor: X/Blagovest Tsvetanov

Najmanje 10 osoba je poginulo, dok je 31 lice povrijeđeno u teškom lančanom sudaru koji se jutros dogodio na jugoistoku Bugarske. U nesreći, koja se usljed guste magle odigrala na auto-putu Trakija, učestvovalo je oko 50 vozila u oba smjera saobraćaja, prenijela je novinska agencija BTA pozivajući se na oblasnog upravnika Jambola, Georgija Čalakova.

Tragedija se dogodila oko 7 časova ujutru po lokalnom vremenu, u blizini saobraćajne petlje Zimnica, a prema pisanju portala "Dnevnik", broj povrijeđenih dostigao je 31.

Situacija na terenu je izuzetno teška, a spasilačke ekipe ulažu maksimalne napore kako bi pomogle unesrećenima.

Glavni inspektor Todor Mišinev iz regionalne direkcije Ministarstva unutrašnjih poslova u Jambolu izjavio je za televiziju "Nova" da su pojedini putnici i dalje zarobljeni u svojim automobilima.

 "Trenutno je prioritet spasilačka akcija. Kada se završi, biće sprovedene proceduralne i istražne radnje", izjavio je Mišinev.

(Mondo)

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Tagovi

Bugarska lančani sudar nesreća

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