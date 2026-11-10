Stravična nesreća u Bugarskoj: Desetine automobila i kamiona smrskane, poginulo više od deset osoba (VIDEO)

Više od deset osoba poginulo je u dva lančana sudara koja su se jutros dogodila na autoputu Trakija, u blizini bugarskog grada Jambola.

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Prema prvim informacijama, u nesrećama je učestvovalo oko 50 automobila i kamiona, potvrdio je guverner oblasti Jambol Georgi Čalakov (Georgi Chalakov) za bugarsku novinsku agenciju BTA.

Lančani sudari dogodili su se oko sedam sati po lokalnom vremenu, u uslovima guste magle, kod petlje Zimnica, piše Avaz.ba.

Prva nesreća prijavljena je na 289. kilometru autoputa, u saobraćajnoj traci prema Burgasu, dok je drugi sudar zabilježen na 294. kilometru, prije petlje Zimnica, u pravcu Sofije.

U nesrećama su učestvovali automobili, autobusi, kombiji i teretna vozila.

Two chain crashes in thick fog on the Trakia motorway near Yambol this morning: about 50 cars and trucks, arround 7 dead, dozens injured.The motorway is closed both ways. A military plane is on standby to fly the injured to hospital.#Bulgaria #Trakia #Yambol https://t.co/ViBBzE9iH3 — • ɮօɮɮʏ• (@bo0mzaa)November 10, 2026

U bolnicu u Jambolu primljeno je 11 povrijeđenih osoba, od kojih je većina u teškom stanju, izjavio je zamjenik direktora bolnice Valentin Valčev.

Prema njegovim riječima, sedam osoba zadobilo je višestruke povrede, dok troje ima prijelome ekstremiteta.

Diana Rusinova iz Evropskog centra za transportne politike navela je da je povrijeđeno više od 50 osoba, a da su pojedini putnici još zarobljeni u smrskanim vozilima. Ipak, taj broj zasad nije zvanično potvrđen.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. https://t.co/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria)November 10, 2026

Spasioci izvlačili zarobljene

Šef saobraćajne policije u Jambolu Todor Mišinov kazao je da su brojni putnici ostali zarobljeni u vozilima te da su spasioci na pojedinim mjestima morali rezati lim kako bi ih izvukli.

Zbog ozbiljnosti situacije aktiviran je sistem ranog upozoravanja u tri oblasti – Jambolu, Burgasu i Slivenu.

Čalakov je potvrdio da je prema mjestu nesreće upućen vojni avion „Spartan“, dok helikopteri zbog guste magle nisu mogli pristupiti lokaciji.

U akciju spašavanja uključena je i vojna jedinica iz Kabile. S obzirom na to da vozila hitne pomoći ne mogu prići svim povrijeđenima, dio njih bit će transportovan na nosilima. Na terenu je angažovano više od 20 pripadnika 42. mehanizovanog bataljona iz Jambola.

Bulgaria, November 10, 2026 - Over 10 people died in a large-scale accident involving about 50 cars on the Trakia highway near the Bulgarian city of YambolSource: Bulgarian News Agency - without sound https://t.co/YigrMa0F97 — Календар News (@KalendarNews)November 10, 2026

Kao moguće uzroke nesreće direktor oblasne putne uprave naveo je gustu maglu, mokar kolovoz i neprilagođenu brzinu.

Autoput Trakija zatvoren je za saobraćaj u oba smjera, a ostat će blokiran dok sva vozila učestvovala u sudarima ne budu uklonjena.

(Mondo)