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Stravična nesreća u Bugarskoj: Desetine automobila i kamiona smrskane, poginulo više od deset osoba (VIDEO)

Stravična nesreća u Bugarskoj: Desetine automobila i kamiona smrskane, poginulo više od deset osoba (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
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Više od deset osoba poginulo je u dva lančana sudara koja su se jutros dogodila na autoputu Trakija, u blizini bugarskog grada Jambola.

Dva lančana sudara u Bugarskoj Izvor: Shutterstock

Prema prvim informacijama, u nesrećama je učestvovalo oko 50 automobila i kamiona, potvrdio je guverner oblasti Jambol Georgi Čalakov (Georgi Chalakov) za bugarsku novinsku agenciju BTA.

Lančani sudari dogodili su se oko sedam sati po lokalnom vremenu, u uslovima guste magle, kod petlje Zimnica, piše Avaz.ba.

Prva nesreća prijavljena je na 289. kilometru autoputa, u saobraćajnoj traci prema Burgasu, dok je drugi sudar zabilježen na 294. kilometru, prije petlje Zimnica, u pravcu Sofije.

U nesrećama su učestvovali automobili, autobusi, kombiji i teretna vozila.

U bolnicu u Jambolu primljeno je 11 povrijeđenih osoba, od kojih je većina u teškom stanju, izjavio je zamjenik direktora bolnice Valentin Valčev.

Prema njegovim riječima, sedam osoba zadobilo je višestruke povrede, dok troje ima prijelome ekstremiteta.

Diana Rusinova iz Evropskog centra za transportne politike navela je da je povrijeđeno više od 50 osoba, a da su pojedini putnici još zarobljeni u smrskanim vozilima. Ipak, taj broj zasad nije zvanično potvrđen.

Spasioci izvlačili zarobljene

Šef saobraćajne policije u Jambolu Todor Mišinov kazao je da su brojni putnici ostali zarobljeni u vozilima te da su spasioci na pojedinim mjestima morali rezati lim kako bi ih izvukli.

Zbog ozbiljnosti situacije aktiviran je sistem ranog upozoravanja u tri oblasti – Jambolu, Burgasu i Slivenu.

Čalakov je potvrdio da je prema mjestu nesreće upućen vojni avion „Spartan“, dok helikopteri zbog guste magle nisu mogli pristupiti lokaciji.

U akciju spašavanja uključena je i vojna jedinica iz Kabile. S obzirom na to da vozila hitne pomoći ne mogu prići svim povrijeđenima, dio njih bit će transportovan na nosilima. Na terenu je angažovano više od 20 pripadnika 42. mehanizovanog bataljona iz Jambola.

Kao moguće uzroke nesreće direktor oblasne putne uprave naveo je gustu maglu, mokar kolovoz i neprilagođenu brzinu.

Autoput Trakija zatvoren je za saobraćaj u oba smjera, a ostat će blokiran dok sva vozila učestvovala u sudarima ne budu uklonjena.

(Mondo)

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Tagovi

Bugarska sudar saobraćajna nesreća

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