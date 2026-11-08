Prvi snimak nesreće kod Zagreba: "Potpuno slupan autobus prevrnut na bok, čini se da je mnogo unesrećenih"(Video)

Prema informacijama sa terena, angažovan je i helikopter.

Izvor: Granični prijelaz Maljevac

Najmanje dvije osobe su poginule, a više njih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 7.25 časova dogodila na auto-putu A3 u smjeru ka Zagrebu, neposredno nakon petlje Ivanić-Grad.

Kako je potvrdila policija, u nesreći se prevrnuo autobus srpskih registarskih oznaka.Povrijeđeni će biti prevezeni u zagrebačke bolnice, a na mjesto nesreće upućene su ekipe hitnih službi. Prema informacijama sa terena, angažovan je i helikopter.

Jedan od očevidaca opisao je potresne prizore sa mjesta saobraćajne nesreće.

"Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže na travi prekriveni ćebadima, dok je dio njih već prevezen u bolnice. Zaštitna ograda pored zaustavne trake je polomljena, a potpuno slupan autobus leži prevrnut na bok, na travnatoj površini", rekao je očevidac za hrvatski portal 24sata.

Prema nezvaničnim informacijama tog medija, u autobusu su se nalazila 33 putnika i dva vozača. Saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno, lijevom saobraćajnom trakom.

Policijski uviđaj je u toku, a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene daljom istragom.

(Mondo.rs)