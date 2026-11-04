Policija apeluje na oprez u saobraćaju: Za 24 časa 20 udesa u Banjaluci, povrijeđeno sedam osoba

Na području Policijske uprave Banjaluka juče je evidentirano 20 saobraćajnih nezgoda, u kojima je sedam osoba povrijeđeno, među njima i maloljetnici. Policija je pozvala sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez i poštovanje propisa.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, jedna od težih nezgoda dogodila se juče oko 23 časa u Ulici Vukana Trivića u Čelincu. U nezgodi je učestvovao M.T. iz Čelinca, koji je upravljao automobilom marke „audi“.

Povrede su zadobili vozač, suvozač S.T. i maloljetni putnik. Osim na vozilima, materijalna šteta pričinjena je i na objektu tržnog centra u Čelincu.

Povrijeđenima je medicinska pomoć ukazana u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, a o nezgodi je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

U drugoj nesreći povrijeđene su dvije maloljetne osobe. Nezgoda se dogodila juče oko 18.05 časova, a učestvovali su vozač D.S. iz Banjaluke i dva maloljetna lica.

Alkotestiranjem vozača utvrđeno je prisustvo čak 2,06 g/kg alkohola u organizmu. D.S. je lišen slobode, a protiv njega će, nakon dokumentovanja predmeta, biti pokrenut prekršajni postupak.

Još jedna nezgoda dogodila se oko 19 časova u Banjaluci, kada su se sudarili automobil „audi“, kojim je upravljao D.S. iz Čelinca, i maloljetni pješak. Pješak je u ovoj nezgodi zadobio tjelesne povrede.

Policija apeluje na oprez

Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju na vozače da brzinu kretanja prilagode stanju i uslovima na putu, drže odgovarajuće odstojanje između vozila i ne upravljaju automobilom pod dejstvom alkohola.

Pješacima se savjetuje da kolovoz prelaze isključivo na obilježenim pješačkim prelazima, dok se noću i u uslovima smanjene vidljivosti preporučuje kretanje osvijetljenim dijelovima puta i korištenje svjetloodbojnih elemenata radi bolje uočljivosti.

(Mondo)