Poznati detalji teške saobraćajne nesreće u Banjaluci: "Golfom" usmrtio stariju ženu, tužilac naredio obdukciju

Sedamdesetšestogodišnja S.V. iz Banjaluke poginula je jutros u Ulici vojvode Uroša Drenovića kada je udario "golf" kojim je upravljao njen sugrađanin S.R. (50), saopštilo je Okružno javno tužilaštvo.

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Do ove teške saobraćajne nesreće došlo je rano jutros, oko 6.10 časova u blizini poznatog restorana "Klašnik".

"U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su putničko vozilo marke ’folksvagen golf’ kojim je upravljalo lice S.R, rođen 1976. godine iz Banjaluke, i pješak lice sa inicijalima S.V, rođena 1950. godine iz Banjaluke, koja je tom prilikom smrtno nastradala", navodi se u saopštenju banjalučkog tužilaštva.

Uviđaj na mjestu tragedije obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka. Kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće, naređeno je sprovođenje detaljne istrage.

"Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere, kao i vještačenja na utvrđivanju svih okolnosti navedene saobraćajne nezgode", ističe se u objavi.

Kako pojašnjavaju iz tužilaštva, naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradale koja će u narednom periodu biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.