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Kobna greška vozača autobusa ubila 11 ljudi: Stravični detalji nezapamćenog sudara u Turskoj (Video)

Kobna greška vozača autobusa ubila 11 ljudi: Stravični detalji nezapamćenog sudara u Turskoj (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Kamion udario autobus čiji vozač je krenuo unazad na auto-putu u Turskoj - 11 osoba je poginulo, a 27 je povrijeđeno.

Stravični detalji nezapamćenog sudara u Turskoj Izvor: X/NEXTA

Najmanje 11 osoba je poginulo, a 27 je povrijeđeno u strašnoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na zapadu Turske kada su se sudarili turistički autobus i kamion, piše "DHA". Sudar se dogodio danas u prepodnevnim časovima kada je, kako se sumnja, vozač autobusa promašio izlaz sa auto-puta i pokušao da se vrati unazad nakon čega je u njega udario kamion koji je dolazio iza njega.

Strašan sudar dogodio se oko 11.30 časova, blizu naplatne rampe Akhisar, na auto-putu Gebze-Orhangazi-Izmir. U sudaru su učestvovali turistički autobus koji je dolazio iz pravca Burse i kamion.

Od siline udarca oba vozila su se prevrnula na razdijelni dio auto-puta. Poginulo je najmanje 11, a povrijeđeno je 27 osoba u sudaru kamiona i turističkog autobusa.

Tijela tri osobe prevezena su u mrtvačnicu jedne privatne bolnice, dok su tijela preostalih osam stradalih osoba prebačena u državnu bolnicu Mustafa Kirazoglu.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku, utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

(Mondo)

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Tagovi

saobraćajna nesreća Turska autobus

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