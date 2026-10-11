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Prve riječi Zelenskog nakon objave Trampa o prekidu vatre sa Rusijom: Ima samo jedan uslov za Putina

Prve riječi Zelenskog nakon objave Trampa o prekidu vatre sa Rusijom: Ima samo jedan uslov za Putina

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Zelenski iznenađen objavom Trampa o energetskom prekidu vatre i objasnio koji je nužan uslov za prekid vatre sa Rusijom.

Prve riječi Zelenskog nakon objave Trampa o prekidu vatre sa Rusijom Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u izjavi za "Axios" rekao da je iznenađen objavom američkog predsjednika Donalda Trampa da je počeo privremeni prekid vatre između Ruske Federacije i Ukrajine.

Tramp je to objavio nakon što je Zelenski pristao da održi vanredne izbore u Ukrajini, ali pod uslovom da Rusija pristane na dvomjesečni prekid vatre uz dodatak da su se obje strane, kako je naveo američki predsjednik, složile da će obustaviti napade na energetsku infrastrukturu.

"Iznenadila me najava američkog predsjednika o energetskom prekidu vatre. Ukrajina će to podržati samo ako Rusija prihvati sve uslove energetskog prekida vatre", izjavio je Zelenski.

Šta su dogovorili Tramp i Putin?

Donald Tramp i Vladimir Putin su u petak 9. oktobra razgovarali telefonom kada su dogovorili izvor ruskog dizela. U pitanju je skoro pet miliona tona dizela ukoliko ruske rafinerije budu postigle da ispune te dogovorene kvote s obzirom da su često mete ukrajinskih napada dronovima prethodnih mjeseci.

Upravo sam završio veoma dobar razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom tokom kog je dogovoreno da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a nakon toga još 1.000.000 tona. Poslije toga, u zavisnosti od stanja njihovih rafinerija za dizel gorivo, Rusija će u kratkom roku isporučiti još 3.000.000. tona dizel goriva.

Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli nad Ormuskim moreuzom i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, za cijeo svijet počeće da padaju rekordnom brzinom, i to ubrzo. Niže cijene za Amerikance, a posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet.

Ovo je veoma velika i važna objava. Pored toga, mora se razumjeti da Iran neće imati nuklearno oružje!“, navodi se objavi američkog predsjednika.

(Mondo)

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Tagovi

Ukrajina Rusija Volodimir Zelenski Donald Tramp

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