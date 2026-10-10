Tramp ponovo udario na Zelenskog: "Ukrajini treba novi predsjednik"

Donald Tramp poručio je da Ukrajini treba novi predsjednik, optužujući Zelenskog da odbija dogovore o okončanju rata sa Rusijom.

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Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je na izbor novog predsjednika Ukrajine, tvrdeći da Volodimir Zelenski propušta prilike za postizanje dogovora o okončanju rata sa Rusijom. Njegove izjave uslijedile su nakon što je Zelenski kritikovao dogovor Vašingtona i Moskve o isporuci goriva Sjedinjenim Američkim Državama.

"Predlažem da dobiju novog lidera koji može da postigne dogovor, jer je mogao da postigne mnoge dogovore, ali iz nekog razloga to nikada ne čini", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući u subotu, prije polaska u Tenesi.

Tramp je ponovio da smatra da je rat između Rusije i Ukrajine mogao biti okončan ranije, a Zelenskog je kritikovao i zbog napada na ruske rafinerije, navodeći da oni doprinose problemima na svjetskom tržištu dizela.

"Zelenski je mogao da okonča ovaj rat mnogo puta, mnogo, mnogo puta, ali je odlučio da to ne učini. Veoma teško. To je rat koji nikada nije trebalo da počne", rekao je Tramp.

On je ponovo iznio tvrdnju da do rata ne bi došlo da je on bio predsjednik SAD u vrijeme njegovog izbijanja, dodajući da je ukrajinskom lideru poručeno da može da napada ciljeve u Rusiji, ali da ne bi trebalo da gađa rafinerije.

Prema Trampovim riječima, napadi na postrojenja za preradu nafte stvaraju probleme na svjetskom tržištu i mogu da utiču na američke poljoprivrednike i stočare zbog mogućih poremećaja u snabdijevanju dizel-gorivom.

"Može da radi šta god želi Rusiji, ali to ne može da radi jer imamo svjetski problem, a problem je izazvan nedostatkom rafinerija za gorivo", rekao je Tramp, dodajući da Zelenski "mora da prestane".

Tramp: Ukrajini je potreban novi predsjednik

Američki predsjednik otišao je i korak dalje, ponovivši da bi Ukrajina trebalo da dobije novog lidera koji bi mogao da postigne dogovor o završetku rata.

"Znate šta predlažem? Predlažem da dobiju novog lidera koji može da postigne dogovor, jer je mogao da postigne mnoge dogovore, ali iz nekog razloga to nikada ne čini", rekao je Tramp.

Ponovo je tvrdio da se rat ne bi dogodio da je on tada bio predsjednik SAD, a odgovornost za njegovo izbijanje pripisao je, kako je naveo, nesposobnosti.

"To je rat koji nikada nije trebalo da počne i mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika", poručio je Tramp.

Reagujući na najavu dogovora o isporuci goriva, Zelenski je upozorio da takav aranžman ide u korist Rusije, jer joj obezbjeđuje ekonomsko olakšanje dok se rat u Ukrajini nastavlja.

Trampove izjave dodatno su zaoštrile neslaganje dvojice predsjednika oko načina na koji bi trebalo okončati rat i odnosa Vašingtona prema Moskvi.