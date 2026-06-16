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Tramp se sastao sa Zelenskim: Očekuje se ponovni susret tokom dana

Tramp se sastao sa Zelenskim: Očekuje se ponovni susret tokom dana

Autor Haris Krhalić
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Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je da se sastao sa Volodimirom Zelenskim i najavio novi sastanak tokom dana.

Tramp se sastao sa Zelenskim: Očekuje se ponovni susret tokom dana Izvor: Pou/Ropi / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da se već sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i da će kasnije u toku dana ponovo razgovarati sa njim.

"Imali smo dobar sastanak. Ponovo se sastajem s njim kasnije u utorak", rekao je Tramp tokom razgovora sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom el Tanijem.

Tramp je takođe priznao da Ukrajina i Rusija trpe velike ljudske gubitke u sukobu i da želi da nađe način da se sukob zaustavi.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je ranije da rješavanje sukoba u Ukrajini treba da se zasniva na dogovorima o kojima je razgovarao sa Trampom u Enkoridžu, dodajući da je Kijev upoznat sa tim uslovima.

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Tagovi

Donald Tramp SAD Ukrajina Volodimir Zelenski

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