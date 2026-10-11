Počeo prekid vatre između Rusije i Ukrajine: Udarna objava Donalda Trampa

Tramp saopštio da je na snagu stupio privremeni "energetski" prekid vatre između Rusije i Ukrajine.

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Američki predsjednik Donald Tramp je saopštio upravo na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da na snagu stupa momentalno prekid vatre između Ukrajine i Rusije. On je privremeni prekid vatre nazvao "energetski prekid vatre" nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio da je spreman da održi izbore u Ukrajini ako Rusija pristane na dvomjesečni prekid vatre.

"Na stupa snagu momentalno energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile.

Ne kršite dogovor! Hvala vam na pažnji", naveo je Tramp.

Šta su dogovorili Tramp i Putin?

Donald Tramp i Vladimir Putin su u petak 9. oktobra razgovarali telefonom kada su dogovorili izvor ruskog dizela. U pitanju je skoro pet miliona tona dizela ukoliko ruske rafinerije budu postigle da ispune te dogovorene kvote s obzirom da su često mete ukrajinskih napada dronovima prethodnih mjeseci.

“Upravo sam završio veoma dobar razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom tokom kog je dogovoreno da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizel-goriva američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a nakon toga još 1.000.000 tona. Poslije toga, u zavisnosti od stanja njihovih rafinerija za dizel gorivo, Rusija će u kratkom roku isporučiti još 3.000.000. tona dizel goriva.

Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli nad Ormuskim moreuzom i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, za cijeo svijet počeće da padaju rekordnom brzinom, i to ubrzo. Niže cijene za Amerikance, a posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet.

Ovo je veoma velika i važna objava. Pored toga, mora se razumjeti da Iran neće imati nuklearno oružje!“, navodi se objavi američkog predsednika.

(Mondo)