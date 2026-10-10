Putinov saradnik pozdravio izjavu Trampa da Ukrajini treba novi predsjednik kako bi se završio rat Ukrajine i Rusije.

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Specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitriev, oglasio se o komentaru američkog predsjednika Donalda Trampa da je Ukrajini potreban novi predsjednik. Tramp je to izjavio zbog negodovanja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na dogovor Putina i Trampa o izvozu ruskog dizela u Sjedinjene Američke Države.

"Predsjednik Tramp se pridružio mnogima koji vjeruju da Ukrajini treba novo vođstvo koje će se fokusirati na mir, a ne Zelenski. Ova izjava Trampa je značajna i istorijska", naveo je on na svom "X" profilu.

President Trump joins the many who believe that Ukraine needs leadership actually focused on peace, not Zelensky’s warmongering: “It’s time for Ukraine to get a new president.” Iconic and historic. ️ — Kirill Dmitriev (@kadmitriev)October 10, 2026

Dmitriev je, inače, bio dio delegacije Rusije u mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama. Riječ je o jednom od najbližih saradnika ruskog predsjednika.

Vidi opis Prva reakcija Rusije na Trampov poziv na smjenu Zelenskog: "Značajna i istorijska odluka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Chris Kleponis - CNP / INSTAR Images / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Šta su dogovorili Tramp i Putin?

Donald Tramp i Vladimir Putin su u petak 9. oktobra razgovarali telefonom kada su dogovorili izvoz ruskog dizela. U pitanju je skoro pet miliona tona dizela ukoliko ruske rafinerije budu postigle da ispune te dogovorene kvote s obzirom da su često mete ukrajinskih napada dronovima prethodnih mjeseci.

“Upravo sam završio veoma dobar razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom tokom kog je dogovoreno da Rusija odmah isporuči više od 300.000 tona dizela američkom i svjetskom tržištu, još 500.000 tona tokom novembra, a nakon toga još 1.000.000 tona. Poslije toga, u zavisnosti od stanja njihovih rafinerija za dizel gorivo, Rusija će u kratkom roku isporučiti još 3.000.000. tona dizela.

Zahvaljujući našoj potpunoj kontroli nad Ormuskim moreuzom i ovoj velikoj objavi o ruskoj energiji, cijene dizela za Amerikance i, zapravo, za cijeli svijet počeće da padaju rekordnom brzinom, i to ubrzo. Niže cijene za Amerikance, a posebno za naše sjajne poljoprivrednike, stočare i kamiondžije, moj su najveći prioritet.

Ovo je veoma velika i važna objava. Pored toga, mora se razumjeti da Iran neće imati nuklearno oružje!“, navodi se u objavi američkog predsjednika.