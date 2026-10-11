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Tramp razmišlja da preimenuje Atlantik ili Pacifik u "Trampov okean" 1

Tramp razmišlja da preimenuje Atlantik ili Pacifik u "Trampov okean"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Donald Tramp razmatra da Atlantski ili Tihi okean nazove "Trampov okean" ili "Okean Amerike", a ranije je ao novo ime jezeru Ontario.

Tramp želi da Atlantik ili Pacifik nazove svojim imenom Izvor: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da razmišlja o preimenovanju Atlantskog ili Tihog okeana u "Trampov" ili "Okean Amerike" prije nego što napusti dužnost.

Tokom govora biračima u državi Tenesi, predsjednik je podsjetio na svoju inicijativu o preimenovanju jezera Ontario u Jezero Amerika.

"Razmišljao sam ili o Atlantiku ili o Pacifiku. Mi ga zovemo 'Trampov okean' ili 'Okean Amerike'. Trebalo bi da to uradimo prije nego što odem", rekao je Tramp.

Ranije je Tramp rekao da njegova administracija razmatra preimenovanje Ormuskog moreuza po američkom lideru.

U septembru je Tramp potpisao naredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u Jezero Amerika. Jezero je dio sistema Velikih jezera i nalazi se na granici između SAD i Kanade.

Njegove obale dijele američka država Njujork i kanadska pokrajina Ontario. Kanadski premijer Mark Karni rekao je da će njegova zemlja nastaviti da koristi staro ime.

I dok Tramp smišlja nova imena za vodene površine, njegova popularnost pada. Prema anketi Rojtersa i Ipsosa, Trampov rejting odobravanja pao je na 32 odsto, što je najniži nivo do sada.

Istraživanje je pokazalo i da 44 odsto anketiranih registrovanih birača planira da na predstojećim izborima za Kongres glasa za demokrate, dok bi 37 odsto podržalo republikance, a 13 odsto još nije odlučilo kome će dati glas. 

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Tagovi

Donald Tramp SAD Atlantski okean Pacifik

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Komentari 1

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Darko

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Hvala što ste poslali vijest.

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